La millonaria cifra que pediría Xuxa para ser jurado en “Es mi sueño”, el programa de Guido Kaczka

El regreso de Guido Kaczka al prime time con “Es mi sueño” genera gran expectativa, ya que el reality de talentos, que se estrenará el lunes 9 de marzo a las 21:15, contará con un jurado integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón, Joaquín Levinton y Xuxa.

A través de Intrusos, la negociación no sería sencilla ya que la artista brasileña maneja cifras muy elevadas para este tipo de participaciones y no considera que se trate solo de una aparición televisiva, sino de una propuesta que también debe vincularse con sus marcas comerciales, como las relacionadas con depilación láser.

Xuxa podría cobrar hasta 200 mil dólares por participar en el nuevo programa de Guido Kaczka

Xuxa tendría una fortuna cercana a los 400 millones de dólares y cobraría alrededor de 50 mil dólares por una actividad que implique grabar varios programas en un mismo día.

Además, a ese monto habría que sumarle exigencias logísticas como el traslado en avión privado y un equipo de trabajo compuesto por estilistas y personal encargado de su imagen, unas diez personas.

Por otro lado, se aseguró que además la conductora pediría un cachet de 150 mil dólares por cada visita, de concretarse en esos términos, la cifra total rondaría los 200 mil dólares por participación, un número difícil de afrontar para la televisión local.

Por ahora, las conversaciones no habrían llegado a un acuerdo definitivo y el tema seguiría abierto.