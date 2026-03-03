Así es la nueva mansión de Jimena Barón y Matías Palleiro: “La casa de nuestros sueños” 

El 2026 comenzó de la mejor manera para Jimena Barón, quien a través de Instagram mostró la intimidad de su nuevo hogar. “Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños”, describió la cantante en referencia la propiedad que adquirió junto a Matías Palleiro, el padre del pequeño Arturo.

Dado que la casa de Coghlan les había quedado chica, Jimena y Matías emprendieron la búsqueda hasta encontrar en Zona Norte el lugar ideal para vivir junto a Momo, el hijo de 10 años que la también cantante tuvo fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

Más allá de las vacaciones en Quequén, lo cierto es que Barón y Palleiro se dieron el lujo como verdaderos monarcas.

Cómo es la casa de los sueños de Jimena Barón y Matías Palleiro

Las paredes blancas con molduras y el piso de parquet delataron que se trata de una casona antigua con estilo, de ambientes amplios, techos altos y parque.

“¡Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón!“, adelantaron en el posteo conjunto.

Las insólitas peleas de Jimena Barón y Matías Palleiro por su nueva casa: qué es el “lavadero gate”

La mudanza y remodelación del nuevo hogar de Jimena Barón y Matías Palleiro avanza a paso firme, pero no sin tensiones.

La cantante decidió abrirle a sus seguidores una ventana sin filtro a la intimidad de la obra y dejó al descubierto un inesperado foco de conflicto doméstico: el lavadero.

En los videos, Jimena Barón recorrió distintos sectores de la propiedad mientras documentaba los avances de la refacción. Sin embargo, el punto que más llamó la atención fue un pequeño baño que ambos evalúan transformar en lavadero.

Allí apareció Palleiro, de pie en el espacio en cuestión, mientras ella lo filmaba y agregaba un provocador rótulo en pantalla: “LAVADERO GATE”.

Con su característico tono sarcástico, la intérprete lanzó una frase que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores: “Lavó ropa en Miami sí. Con el jabón del lavaplatos. Basta”.

Lejos de quedarse ahí, reforzó su postura al explicar por qué considera que ese ambiente es el indicado: “Está enfrente la terraza tender. No hay discusión”. Para Barón, la cercanía con el sector destinado a colgar la ropa convierte ese lugar en la opción más lógica.