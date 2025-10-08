Jimmy Kimmel volvió a apuntar contra Donald Trump: “Soy más popular que el presidente de Estados Unidos”

Jimmy Kimmel no da brazo a torcer en su conflicto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y volvió a apuntar contra él al principio de su late night show, mostrando los resultados de una reciente encuesta que lo pone por encima del republicano.

Semanas atrás, el conductor y el mandatario estadounidense se cruzaron por un comentario relacionado con la muerte del republicano Charlie Kirk, que terminó con la suspensión de su programa.

Jimmy Kimmel supera a Donald Trump en una encuesta y redobla sus críticas en vivo

Al inicio de su programa, el conductor contó con humor los resultados de una encuesta a más de dos mil personas, que revela que tiene más apoyo que el Presidente.

“Según una nueva encuesta de YouGob, soy más popular que el presidente de Estados Unidos. Esta bien, considerando que no soy un delincuente convicto, amigo de Jeffrey Epstein y que nunca he pagado a una estrella porno ni enviado a un equipo de matones enmascarados a un parque para separar a una anciana de sus nietos, creo que mi popularidad debería ser mayor”, relató con humor mientras mostraba el puntaje en la pantalla.

“A este punto, encontrar una uña del pie en tu ensalada le da una ventaja de siete puntos a Donald Trump”, ironizó.

Con sarcasmo, Kimmel jugó con la idea de molestar al Presidente con un tema que a él le importa mucho como personaje político: “Y realmente espero que no vea esto. No me gusta molestarlo, pero creo que podría estar molesto porque la Casa Blanca emitió un comunicado esta tarde”.

“Más de 77 millones de estadounidenses acudieron el día de las elecciones para emitir su voto por el presidente Donald J. Trump, quien está cumpliendo con su abrumador mandato de poner a Estados Unidos primero. Jimmy Kimmel reza todas las noches para conseguir una fracción de ese apoyo y mantener su programa al aire después de que los índices de audiencia cayeran un 64 por ciento la semana pasada. ¡Triste!”, indicaba el mensaje publicado por Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca.

Por último, el conductor volvió a apuntar contra Trump y su gobierno, ironizando con los últimos números de la encuesta, dándole una idea para subir en el ranking: “¿Saben qué más es triste? Que el presidente de Estados Unidos tenga un índice de aprobación más bajo que Diddy y la diarrea. Eso es lo triste. Si está mirando, sé que le importan mucho este tipo de cosas. Si busca mejorar sus índices de aprobación, tengo una idea. Publiquen los archivos de Epstein”.