Jimmy Kimmel regresó a su programa con un emotivo pedido de disculpas y duras críticas a Donald Trump

Tras haber estado algunos días fuera del aire por la suspensión de su ciclo, Jimmy Kimmel volvió al frente de su clásico late night show con un monólogo cargado de emoción y definiciones políticas.

Visiblemente quebrado, el conductor pidió disculpas por los dichos que originaron la controversia durante el asesinato del dirigente ultraderechista Charlie Kirk. “Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven”, expresó entre lágrimas. “No creo que haya nada de gracioso en eso. Ese mismo día publiqué un mensaje en Instagram enviando cariños a su familia y pidiendo compasión. Lo decía en serio y lo sigo sosteniendo”, señaló.

Un regreso con agradecimientos inesperados

En la apertura, Kimmel repasó mediante un compilado de clips todo lo ocurrido con su programa y agradeció el apoyo de colegas como Stephen Colbert, John Oliver y Conan O’Brien. Sin embargo, sorprendió al reconocer también a figuras conservadoras que, pese a no compartir sus ideas, defendieron su derecho a expresarse.

“Quizás, sobre todo, quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero aun así apoyan mi derecho a compartirlas. Es gente que jamás hubiera imaginado”, remarcó.

La polémica y las disculpas

El animador explicó que jamás intentó culpar a un grupo político por el crimen y que sus palabras fueron malinterpretadas. “Se trataba de una persona profundamente perturbada. Para quienes creen que señalé a alguien, entiendo por qué están molestos. Si la situación fuera al revés, probablemente yo también me sentiría así”, reconoció.

Dardos a Trump y a las cadenas televisivas

Kimmel también aprovechó para cargar contra Donald Trump, a quien acusó de encabezar una campaña de censura. “Casi da pena. Hizo todo lo posible por cancelarme. En cambio, obligó a millones de personas a ver el programa. Le salió el tiro por la culata”, ironizó.

Aunque admitió que la suspensión decidida por ABC lo afectó, agradeció a la señal por permitirle regresar. Sin embargo, lanzó un fuerte mensaje: “Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta las bromas. De alguna manera logró sacar a Colbert de la CBS y luego me puso en la mira. Ahora anima a la NBC a despedir a Jimmy Fallon, a Seth Meyers y a cientos de trabajadores que no ganan millones de dólares. Espero que, si eso ocurre, hagan mucho más ruido que esta semana”.

El regreso de Kimmel, cargado de disculpas, agradecimientos y críticas políticas, se convirtió en uno de los episodios más comentados de la televisión estadounidense en los últimos días.

