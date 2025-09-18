Polémica en EE.UU.: suspenden a Jimmy Kimmel por su monólogo sobre la muerte de Charlie Kirk

El reconocido conductor Jimmy Kimmel quedó en el centro de la tormenta luego de que la cadena ABC decidiera suspender de manera indefinida su histórico programa Jimmy Kimmel Live! por los comentarios realizados en su monólogo sobre la muerte del comentarista conservador Charlie Kirk.

El monólogo que desató la polémica

Durante su editorial, Kimmel apuntó contra el movimiento MAGA, al que acusó de intentar manipular políticamente la muerte de Kirk. Sus declaraciones fueron repudiadas por sectores conservadores y derivaron en fuertes presiones hacia la cadena.

La situación se tensó aún más cuando Nexstar, empresa que maneja múltiples estaciones afiliadas, anunció que dejaría de emitir el ciclo por considerarlo “ofensivo e insensible”.

La intervención de la FCC

El caso escaló hasta la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su presidente, Brendan Carr, calificó lo ocurrido como “una de las conductas más enfermizas posibles” y advirtió que el canal podría enfrentar sanciones si no actuaba con rapidez.

Las amenazas previas y el rol de Trump

Las advertencias estaban sobre la mesa desde hace meses. Donald Trump había anticipado públicamente que tanto Stephen Colbert como Jimmy Kimmel caerían por su estilo crítico hacia el expresidente y su movimiento.

Cuando Colbert fue desplazado en julio, Trump celebró en su red social y señaló al próximo en la lista: “Creo que el siguiente es Jimmy Kimmel. ¡Es aún menos talentoso que Colbert!”.

Tras la suspensión de Jimmy Kimmel Live!, Trump volvió a la carga: “Es muy bueno verlos irse, y espero haber tenido un papel importante en ello”, escribió.

Futuro incierto

Hasta el momento, ni ABC ni su empresa matriz, Disney, confirmaron si la suspensión será definitiva. Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones políticas y mediáticas, y plantea un debate abierto sobre los límites del humor, la censura y la influencia del poder en la televisión estadounidense.

