Jimmy Kimmel volverá tras suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk: cuándo será

El programa nocturno estadounidense “Jimmy Kimmel Live!” se volverá a ver por a la cadena de televisión ABC, casi una semana después de haber sido suspendido por los comentarios de su presentador sobre el asesinato del activista conservador e influencer Charlie Kirk, informó el gigante del entretenimiento The Walt Disney Company. Los detalles en esta nota.

Jimmy Kimmel volverá tras suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk

“El pasado miércoles, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento de mucha emoción para nuestro país”, señaló Disney en un comunicado sobre el programa “Jimmy Kimmel Live!”.

La casa matriz de la ABC añadió: “Hemos pasado los últimos días manteniendo conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, llegamos a la decisión de que el programa vuelva el martes”. En su monólogo del 15 de septiembre, Kimmel sugirió que Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Kirk, podría haber sido un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA (está) tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar rédito político”, afirmó Kimmel.

La suspensión de ABC, que fue rápidamente elogiada por la administración de Donald Trump, generó, sin embargo, un amplio rechazo entre estrellas y sindicatos de Hollywood. Más de 400 famosos, incluidos Tom Hanks y Jennifer Aniston, firmaron una carta abierta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en apoyo a Kimmel.

Donald Trump, presente en el funeral de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo presente en el funeral del activista Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre, que reunió a miles de sus seguidores en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona.

El evento, que honró la memoria del joven, fue un reflejo de su influencia en el movimiento conservador de Estados Unidos. Entre los asistentes se encontraban el presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance, quienes pronunciarán discursos en su honor.

