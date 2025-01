Joaquín Furriel contó como fue trabajar en el exterior: «es poderosísimo como se habla de nuestra cultura afuera»

Tras un excelente año a nivel laboral, con dos películas estrenadas que tuvieron reconocimiento, «El aroma a pasto mojado» y «Descansar en Paz», Joaquín Furriel visitó Radio Con Vos. El actor habló sobre su experiencia trabajando en Europa y Estados Unidos y habló sobre la cultura argentina. «No podría ser el actor que soy sin la educación pública», aseguró.

«Hoy hay un fuerte cuestionamiento a la democracia», Joaquín Furriel en Radio Con Vos

El reconocido actor visitó el programa de Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos y habló sobre sus experiencias trabajando en el exterior y dio su opinión sobre el panorama sociopolítico actual.

«Por diferentes circunstancias estuve en festivales, me involucré con con una marca que me invitó a eventos donde me encontré con gente mucha gente más del mundo anglosajón. Entonces descubrí como se habla de la Argentina en términos culturales, es poderosísimo«, comenzó contando el artista.

«Y también terminé de confirmar que yo no podría ser el actor que soy, ni trabajar todo lo que trabajé el año pasado sin una muy buena formación por la educación pública y toda mi carrera la hice en el ámbito privado», aseguró el intérprete.

«Hay una confusión instalada, son tiempos de simplificación, no están pasando bien allá en Europa están con mucho quilombo. Es una época donde perdimos el ejercicio del consenso, que creo que es lo que nos duele más a los que creemos que esa es la zona donde se puede crecer. Lo que está instalado hoy es un fuerte cuestionamiento es la democracia«, analizó Furriel.

Sin embargo, el actor destacó que lo de él es la actuación, no la política, aunque aseguró tener un gran respeto por los militantes políticos. «Yo hace muy buen tiempo, desde lo personal, percibí que lo que más me interesa comunicar es mi trabajo como actor. Y como tengo gente muy cercana que ha militado toda su vida tengo un gran respeto por quienes están en ese lugar«, contó.