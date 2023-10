Jorge Lanata fue nuevamente internado: Qué le pasó

Jorge Lanata fue nuevamente internado en la Fundación Favaloro durante la mañana de este martes, según confirmó Ángel de Brito a través de su cuenta oficial de X, un mes y medio después de recibir el alta por un grave cuadro de salud.

El conductor de «Lanata sin filtro», en Radio Mitre, se ausentó de su programa este martes y posteriormente se confirmó la noticia a través del conductor de LAM, por América. Poco después, en «Intrusos», Karina Iavícoli confirmó que tiene una neumonía.

LANATA internado nuevamente pic.twitter.com/MXrh9Ivpb0 — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 31, 2023

A través de Mitre, Jorge Lanata dio precisiones sobre el nuevo cuadro que lo afecta. «Resulta que tengo neumonía. Estoy con antibióticos por vía, y por eso me quedó internado hasta que mejore” comentó el periodista en diálogo con sus colegas.

Según informaron en «Intrusos», Jorge Lanata estuvo muy agitado el domingo por la noche, cuando se presentó al frente de «PPT: Periodismo Para Todos» y este lunes levantó unas líneas de fiebre, por lo que se ausentó de la emisión de «Lanata sin filtro».

En septiembre pasado, el conductor de «Lanata sin filtro» fue internado en dos oportunidades, con pocos días de diferencia, ya que presentó una infección que se agravó debido a su condición de trasplantado, por lo que exigió mayor cuidado profesional.

Noticia en desarrollo.

Jorge Lanata, internado de vuelta un mes y medio después

Semanas atrás, Jorge Lanata volvió a la televisión. Condujo PPT, Periodismo para Todos en El Trece y allí se tomó unos minutos para hablar del delicado estado de salud que atravesó.

«Tengo 63 años menos un mes. Perdí un mes. Un mes estuve en terapia intensiva dos veces intubado. De ese mes no me acuerdo nada o mejor dicho me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera esos sueños significan un mes pero en realidad no lo sé», dijo Lanata en el inicio del programa.

«Pueden haber sido minutos o días. Mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar. Después de ese mes, volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví pero no sé de dónde», agregó el periodista que estuvo internado en la terapia intensiva de la Fundacion Favaloro.

«Lo que tuve se llama shock séptico- continuó Jorge Lanata en PPT– es una infección en todo el cuerpo. El viernes me dieron el alta y por supuesto el lunes estaba en el aire en la radio. Lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad: ´garchen todo lo que puedan´, dije. Perdón. Lo que quise decir fue vivan todo lo que puedan«.