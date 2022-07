Jorge Rial contó que fue amenazado por un empresario

El periodista Jorge Rial, quien se encuentra conduciendo el ciclo «Argenzuela» en la señal C5N, reveló este lunes que un empresario lo llamó para amenazarlo con «cagarlo a trompadas».

Rial contó el percance en su programa televisivo, donde aseguró desconocer quién es la persona que le hizo la intimidante llamada, pero deslizó que se trataría de un empresario de medios de comunicación.

El exchimentero relató que el llamado fue recibido cuando estaba en un corte publicitario y sus compañeros de equipo pudieron escucharlo, ya que lo puso en altavoz.

«Donde me vea me quiere cagar a trompadas. No pasa nada, seguramente bajará la espuma y se podrá charlar. O no«, relató.

Agregó, además, que «el quilombo que está armando este programa, pocas veces lo vi» en mención a «Argenzuela» y los motivos que podrían haber causado las amenazas.

Aseguró que no va a hacer «un escándalo», pero advirtió que el mensaje que recibió «está grabado».

«A mí no me asusta, pero habla de quienes somos todos acá. Todos conocemos a quien amenaza. Mucho tiempo estuve de ese lado y disfrutaban lo que hacían, hoy lo sufren», concluyó.