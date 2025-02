José Bianco, el meteorólogo de TN, reveló por qué festejamos mal la fecha de nuestro cumpleaños

El meteorólogo José Bianco, reconocido por llevar su ciencia a la pantalla de TN – Todo Noticias y El Trece, dio una explicación de por qué celebramos mal nuestro cumpleaños, sobre todo si los festejantes nacieron después de las 18. En una vieja conversación de «Perros de la Calle«, en Urbana Play (104.3), el columnista reveló un inesperado dato que modifica los natalicios personales. Conocé cuál es.

José Bianco explicó por qué celebramos mal los cumpleaños, según la ciencia

Meses atrás, el reconocido meteorólogo de TN – Todo Noticias, José Bianco, reveló un dato científico que puede modificar nuestra vida. Es que, en el marco de la explicación de por qué transitamos años bisiestos, el profesional señaló un error común que cometemos todos, alrededor del mundo.

«La Tierra tarda 365 días y unas horas más en dar la vuelta al Sol: la cantidad de días que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol no es un número entero, un puchito queda afuera. Un año no es exacto» explicó José Bianco en una vieja edición de «Perros de la Calle«, en Urbana Play (104.3).

Así, el año siempre tiene un poco más de tiempo que lo que consideramos: si bien seguimos festejando nuestros cumpleaños dentro del mismo día de nacimiento, la última jornada del año suele tener 5 horas, 48 minutos y 45 segundos extra y acumulativos.

«Festejamos cualquier cosa, porque no coincide el lugar en que estaba la Tierra un año atrás» indicó Bianco.

«Porque no se forma un día exacto. Pero cada cuatro años sumamos un día al calendario para corregir, en febrero» aclaró José Bianco sobre los años bisiestos que, además, solo son bisiestos aquellos años que son divisibles por 400, no así los que tienen doble cero que se dividen en cien.

Finalmente, José Bianco indicó que «si naciste en el (horario) borde de tu día, tendrías que brindar al día siguiente«. Esto impacta también en los signos del zodíaco, aunque esto ya pertenece al ámbito de la astrología.

¿Vos, cuándo cumplís años?

El grave accidente que protagonizó José Bianco

Hace algunos días, el meteorólogo José Bianco contó lo que le sucedió en Pinamar, durante su participación en el programa «En Síntesis» de El Trece: «caí mal y golpeé el rostro contra el fondo del mar. Quedé sin movimiento en la pierna y en los brazos durante un rato. No me ahogué de casualidad«.



Su experiencia dejó muy asustado a José Bianco, quien consideró que “las olas no son una pavada. Hay que respetarlas, no es cuestión de hacerse el canchero”.