Cómo fue el grave accidente que sufrió José Bianco, el meteorólogo de TN, en sus vacaciones

José Bianco, el meteorólogo de TN, sufrió un accidente durante sus vacaciones en Pinamar y tuvo que ser rescatado por los guardavidas mientras intentaba surfear las olas. Bianco contó lo que le sucedió durante su participación en el programa En Síntesis, en El Trece.

Cómo fue el accidente que sufrió José Bianco, el meteorólogo de TN

José Bianco, el meteorólogo de TN, contó que durante sus vacaciones en Pinamar intentó enseñarle a un amigo a barrenar olas sin la tabla de surf; es decir, a deslizarse sobre las olas sin usar ningún otro tipo de apoyo que no sea el propio cuerpo, pero reconoció que “salió mal”.

El meteorólogo recordó que había probado esta actividad en Monte Hermoso, donde “nunca le dolió una ola”, sin embargo, en Pinamar las cosas no resultaron como esperaba. «Caí mal y di el rostro contra el fondo del mar. Quedé sin movimiento en las piernas y en los brazos durante un rato. No me ahogué de casualidad», sostuvo y agradeció a los guardavidas que lo salvaron.

Una vez que los guardavidas lo inmovilizaron, lo llevaron a un hospital local para atenderlo y luego lo trasladaron a la Ciudad de Buenos Aires para hacerle los estudios pertinentes. Estuvo un par de días internado y el viernes pasado recibió el alta.

🌊Pintita Bianco tuvo que ser rescatado en #Pinamar



🌊José #Bianco, el conocido meteorólogo de #TN y El Trece, se golpeó la cabeza al barrenar una ola y casi se ahoga pic.twitter.com/WB9D05DMht — El Economista (@ElEconomista_) February 11, 2025

Tras relatar lo que le pasó, José recomendó “respeten las olas”. Incluso contó que antes de entrar al mar había escuchado el caso de una persona que por accidentarse en el mar estuvo cinco meses haciendo rehabilitación. Si bien no dio especificaciones de su parte médico, reconoció: “Yo zafé de la operación de milagro, de las vértebras, porque me rompí un disco y todas esas cosas, pero no vamos a detallar mucho”.