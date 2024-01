Juan Gil Navarro habló sobre su pasado en Floricienta: «Yo no vivo en el pasado, me aburre mucho»

Recientemente la cantante y actriz Florencia Bertotti agotó 12 fechas en el Movistar Arena, shows en los que promete cantar los grandes clásicos de la tira juvenil Floricienta. La telenovela de Cris Morena tuvo un gran impacto en la generación que vivió su niñez en los 2000 y al día de hoy aún se debate la muerte del personaje de Juan Gil Navarro.

En medio del boom por Floricienta que desencadenó Flor Bertotti con sus nuevos shows, el actor que dio vida a Federico «El Freezer» Fritzenwalden habló sobre su paso por la novela estrenada en 2004.

“Yo no vivo en el pasado, me aburre mucho” afirmó Gil Navarro en diálogo con el programa Implacables. “Agradezco como siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido, pero es algo que dejé tan atrás, hace tanto tiempo” agregó.

“Me alegra que existan generaciones que sigan estando tan agradecidas y contentas, pero yo no tengo nada que ver con eso” concluyó el actor.

Luego de que las redes se hicieran eco de los dichos del artista, el protagonista de Floricienta escribió un tuit al respecto: “Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más… Muchas gracias, otra vez más… Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero”. Y decidió cerrar citando la canción “Adiós” de Gustavo Cerati: “No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”.

¿Por qué se fue Juan Gil Navarro de Floricienta?

El actor fue uno de los protagonistas de la telenovela de Cris Morena, interpretando al interés romántico del personaje de Flor Bertotti. Debido a que Gil Navarro quería explorar otros horizontes en su carrera decidió abandonar la tira de Telefe ¿La solución de los escritores? Matar al personaje del Freezer Fritzenwalden. El artista fue muy duramente criticado por su salida de la tira, debido al trágico final de su personaje.

En junio del año pasado finalmente se expresó en una entrevista televisiva acerca de su paso y salida de Floricienta. “No fue fácil ni para mí ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive; y eso hubo que modificarlo” explicó el actor.

También se refirió a las especulaciones sobre su renuncia que se hablaron en aquel entonces. “Me acuerdo que había gente que me preguntó si era por plata. Pero de ninguna manera. Los que me conocen saben que yo jamás le pondría una daga a alguien para decirle que me de tanta guita” señaló.

“Quiero aclarar que no hubo incomodidad de ningún tipo pero, yendo al archivo, que ya pasaron veinte años, a mí en ese momento me pareció que una temporada estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era más que eso”, añadió Juan.