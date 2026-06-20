Juan Otero defendió a su madre Florencia Peña tras el escándalo y apuntó contra el odio en redes

El hijo de Florencia Peña, Juan Otero, realizó un contundente descargo público en sus redes sociales para respaldar a su madre tras lo sucedido con Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, durante su programa en Luzu TV.

Juan Otero salió a respaldar a su mamá Florencia Peña

El joven expuso el impacto familiar ante las repercusiones del episodio vivido en el ciclo de streaming y buscó apoyar de manera directa a la conductora. «¿Qué decirte, ma…? Sos la mejor madre que puede un hijo tener. Sos esa persona que siempre va a tirar y empujar para el lado que le haga bien a todos”, manifestó en su cuenta de Instagram, donde definió a la actriz como una madre “compañera, comprensiva, amiga por momentos, pero sobre todo muy amorosa y afectiva”.

En el mismo texto, la alentó a superar las repercusiones del hecho al aseverar que “lo mejor que tenés es que siempre caes parada y, aunque te intenten bajar, jamás va a suceder, porque tenés ángel y eso no lo tienen todos”, concluyendo que “de esta salís fortalecida y con más power del que ya tenés porque no te mereces esto”.

En un segundo tramo de la publicación, Otero analizó el nivel de hostilidad y las respuestas vertidas por los usuarios en las plataformas digitales. “Me detengo a hacer esta publicación para entender dónde estamos parados como sociedad. “Dónde nos paramos a la hora de violentar a una persona de la forma en la que se lo hizo”, cuestionó el hijo de la artista, estableciendo una diferenciación entre la equivocación cometida al aire y la dimensión de las reacciones del público. “Se entiende la consecuencia por el error, pero ¿tanto odio, tanto, puede generar una persona que se equivoca y pide disculpas?”, se preguntó.

Acto seguido, vinculó las agresiones con factores de género e identidad al plantear si el rechazo generalizado “es porque estamos hablando de una persona libre, honesta, feminista, luchadora, y MUJER”, argumentando que se trata de “una mujer que acompañó a lo largo de su vida muchas luchas, que defendió siempre sus ideas, y que sobre todo fue leal a ella misma”.

Por último, instó a los lectores a evaluar los verdaderos motivos de los cuestionamientos masivos hacia la figura de la conductora. “No tengo más nada que decir que midamos un poco las palabras, y fijémonos si realmente nos molesta el error o si en realidad nos molesta que el error lo cometa una mujer de estas características”, cerró Otero.

Ante la repercusión de la carta abierta, la propia Florencia Peña reaccionó públicamente en la sección de comentarios del posteo, expresando su conmoción por el respaldo de su hijo en este escenario. “Hijo de mi corazón, estoy llorando. Gracias por tan hermosas palabras y gracias también por el amor incondicional que me hace tener el valor para no caerme y seguir creyendo que, a pesar de todo, vale la pena luchar por ser honesto con uno mismo. Y saber pedir perdón. Te amo infinito”, concluyó la actriz.

NA