Florencia Peña, un día después del escándalo: “Quedé en shock»

A un día de la polémica que se desató luego de que difundiera una información falsa sobre la salud de Jorge Messi durante una transmisión en vivo, Florencia Peña rompió el silencio y reflexionó sobre las consecuencias que tuvo el episodio.

Después de pedir disculpas públicamente en Sálvese quien pueda y LAM, la actriz eligió el programa Intrusos para referirse nuevamente a lo ocurrido y al impacto que generó su error, que trascendió las redes sociales y llegó incluso a la esfera política, con reacciones del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

«Quedé en shock»

Durante la entrevista, Peña explicó qué pasó por su cabeza en el momento en que decidió compartir la información al aire.

«Pensé que yo estaba boludeando y que todos estaban de duelo por el padre de Leo Messi», reconoció, al explicar por qué creyó que debía comunicar la noticia durante el vivo.

La actriz aseguró que recién después tomó dimensión de lo sucedido.

«No tuve registro de lo que pasó en ese momento, quedé como un poco en shock. Nunca me había pasado algo así en todos los años que llevo conduciendo», confesó.

El pedido de disculpas a la familia Messi

Peña volvió a expresar su arrepentimiento y remarcó que jamás habría actuado con la intención de perjudicar a la familia del capitán argentino.

«Yo quiero mucho a los Messi. Conozco a Celia, que siempre viene a verme al teatro. Nunca haría nada para lastimar ni para joder. Cometí un error, chicos, fue así», sostuvo.

Su respuesta a las críticas

La actriz reconoció que apenas ocurrió el episodio entendió que las repercusiones serían enormes.

«No creo que hayan pasado ni cinco minutos. Después me di cuenta de que esto iba a ser así. Estoy acostumbrada a que cada cosa que digo o hago genere este tipo de reacciones», señaló.

En ese contexto, también apuntó contra algunos sectores de los medios y cuestionó el tratamiento que recibió tras el error.

«A veces siento que hay una parte del periodismo que quisiera destriparme en vivo», lanzó.

«A mí me hacen mucho daño y nadie me pide disculpas»

Flor Peña aseguró que a lo largo de su carrera fue objeto de numerosas versiones falsas y operaciones mediáticas.

«A mí me hacen mucho daño y nadie me pide disculpas. Yo no quiero convertirme en esa persona que no me gusta y que además aborrezco cuando la tengo del otro lado», expresó.

Y agregó: «El periodismo me ha inventado y me ha operado desde que tengo uso de razón con mentiras atroces. Esas personas nunca me pidieron disculpas por el daño que le hicieron a mi vida, pero yo no soy así».

El apoyo que recibió tras la polémica

Más allá de las críticas, la actriz destacó el respaldo que recibió de gran parte de su audiencia luego de pedir disculpas.

«Ayer me sentí muy triste y muy avergonzada por lo que había pasado. Necesité salir inmediatamente a pedir mis más sinceras disculpas porque así soy», relató.

Además, aseguró que la respuesta del público la sorprendió.

«Les juro por mis hijos que nunca recibí tanto amor en mi vida. Muchísima gente me escribió entendiendo que había cometido un error y que mis disculpas eran sinceras. Eso me hizo muy bien, me abrazó mucha gente hermosa», contó.

Qué dijo sobre la decisión de Nico Occhiato

Por último, Flor Peña se refirió a la determinación tomada por Nicolás Occhiato tras el escándalo.

«Todos fuimos parte de esta culpa. Lo primero que hice fue pedir que no los echaran, pero no me dieron bola», afirmó.

El creador de Luzu decidió desvincular a Florencia Peña y a parte del equipo de producción que participó del programa en el que se difundió la información falsa.

«Pero yo ya sabía que era lo que iba a pasar», concluyó la actriz.