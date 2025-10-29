Juanes reveló cómo «Rocky» le cambió la vida “Me hacían bullying”

Juanes visitó a Mario Pergolini en su programa «Un día Perdido», a pocas horas de presentarse en el Movistar Arena, este 28 de octubre.

Juanes habló de su pasado y sorprendió con su transformación física

El conductor y el artista hablaron de varias cosas, inclusive sobre el increíble aspecto físico que tiene el colombiano. “Viendo tu tus posteos de Instagram, hay uno que me llamó la atención. Te vi cantando en cuero. Si yo estuviese como vos, también estaría en cuero todo el tiempo. Vos, ¿todos los días hacés ejercicio?», comentó Pergolini.

“Qué pena, hombre. Qué vergüenza”, dijo Juanes al ver su video con el torso desnudo. Pero después explicó el motivo por el cual tiene el físico tan trabajado.

“Cuando era muy pequeñito, era muy gordito. Me hacían mucho bullying en el colegio. Yo comía solamente papas fritas. Hasta que, no sé cuándo, en los 90 o en los 80, no sé, apareció Rocky. Quedé loco. Entonces, empecé a hacer ejercicio”, explicó el músico colombiano.

“En ese proceso de hacer ejercicio para rebajar, me volví adicto. Y me encanta”, concluyó el cantante, que está muy contento por el show que brindará en el Movistar Arena, donde además de interpretar sus más reconocidos éxitos como Volverte a ver, Para tu amor, A Dios le pido y Me enamora entre otros, presentará nuevos temas como Una noche contigo y Cuando estamos tu y yo, tema que viene liderando el ranking de las radios argentinas.