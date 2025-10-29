Campanella le pasó factura en vivo a Mario Pergolini: “Perdono, pero no olvido”

Juan José Campanella acudió como invitado a “Otro día perdido”, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece. Allí contó que la serie “Vientos de agua”, protagonizada por Ernesto Alterio, Eduardo Blanco y Héctor Alterio, llegará a Netflix a modo de nueva oportunidad para aquellos que no la vieron y para que las nuevas generaciones puedan conocerla.

Mario Pergolini: “Yo dije que no había que invitarlo a Campanella”

“No hay tanto trabajo en la Argentina y la verdad que terminaste haciendo mucho más que eso. Hiciste un teatro, has escrito obras, las adaptaste al cine. Pudiste trabajar en Estados Unidos, que es donde te formaste, y terminaste viviendo en la ciudad de Nueva York, haciendo series icónicas. Eso es mucho más que ser, con todo respeto, un director de cine argentino”, le dijo Mario Pergolini.

Campanella no dudó en responder que “las cosas más lindas son las películas argentinas. Y la tele. Vientos de agua es un trabajo que me gusta mucho… Me dolió una crítica tuya. Y no la habías visto”.

“Yo dije que no había que invitarlo a Campanella”, dijo el conductor, en tono de broma y entonces el director sentenció: “Yo perdono, pero no olvido».

“La serie es sobre un inmigrante español que vino a Argentina en los años 30 y al mismo tiempo su hijo que va a España en el 2001. Es la historia de las dos inmigraciones y era una gran producción”, destacó Campanella.

“Ahora la voy a ver. Y cuando la termine de ver, te voy a dar mi verdadero veredicto”, concluyó Pergolini, tal vez arrepentido de sus críticas del pasado.