Lionel Messi fue a ver «Rocky», la obra de su amigo Nico Vázquez y recibió ovaciones: las fotos

Este martes por la noche, el futbolista de la Selección Argentina estuvo presente en el teatro Lola Membrides para ver la obra de su amigo. Mirá acá todas las fotos y lo que dijo el 10.

Messi fue a ver «Rocky», la obra de su amigo Nico Vázquez y recibió ovaciones: las fotos

Este martes, Lionel Messi fue a ver la obra «Rocky» de Nico Vázquez. La presencia del futbolista causó una gran emoción y alegría de la audiencia, que no estaba enterada de la presencia del ídolo.

Desde este lunes, Leo se encuentra en el país, ya que el próximo jueves la Selección Argentina jugará frente a Venezuela por las Eliminatorias, en lo que será su último partido oficial en el país.

La obra se realizó en el teatro Lola Membrives de la ciudad de Buenos Aires. La función se realizó con normalidad, hasta que al final de la misma, el protagonista invitó al escenario al ídolo argentino.

Al llegar al escenario, el actor le entregó el micrófono al astro, quien dijo unas palabras: «Te había prometido que iba a venir y tenía que venir. ¡Es una gran noche! Nos hiciste disfrutar y la pasamos muy bien».

Interrumpido por aplausos y ovaciones desde distintos sectores del teatro, Messi se despidió del público: «Es un placer haber podido estar presente y haber compartido con todos ustedes«

Lionel estuvo acompañado de su familia: su mamá Celia, su papá Jorge, sus dos hermanos Matías y Rodrigo y todos sus sobrinos.

Luego de sus palabras en el escenario, compartió unos momentos en los camarines con su amigo y el resto del elenco. Allí, intercambiaron palabras y risas por algunos minutos. Al salir del teatro, lo esperaban decenas de personas que deseaban recibir una firma o sacarse una foto con Messi.

Vale recordar que el futbolista y el actor ya son amigos hace más de una década. El primer encuentro se dio de casualidad en la previa de un partido de la Selección Argentina frente a Brasil en Estados Unidos, cuando coincidieron en un ascensor.

Nico Vázquez le dedicó un emotivo posteo a Lionel Messi

Este martes, Lionel Messi estuvo presente en una nueva función de «Rocky«, la exitosa obra de teatro de Nico Vázquez. Esta mañana, el actor le dedicó un sentido posteo en su Instagram, agradeciéndole su visita y felicitándolo por sus logros.

«Noche inolvidable, con una persona única e inigualable. Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia«, comenzó el actor.

«Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky. Estoy orgulloso de vos y me hace muy feliz verte disfrutar de lo que tanto merecés», subrayó el actor. Para cerrar, dijo: «El mundo te ama. Te quiero con todo mi corazón«.