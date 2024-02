Jugada inesperada: Martín Ku salvó a «La Furia» de la placa de Gran Hermano

El líder de la semana en Gran Hermano, Martín Ku, hizo uso de sus beneficios ayer por la noche. Luego de ganar la prueba del liderazgo por cuarta vez, el jugador de Viedma obtuvo múltiples beneficios como no poder ser nominado, la posibilidad de bajar a alguien de la placa de nominados y luego subir a otro «hermanito».

Cuando llegó la hora de nominar a alguno de los jugadores, Martín eligió a la recientemente incorporada Virginia. «Bueno, la estoy empezando a conocer y la realidad es que entró más tarde y es con la que menos tiempo pasé.» contestó el líder cuando Santiago Del Moro le preguntó las razones de su elección. «Yo me lo imaginaba, esta perfecto, yo tal vez hubiese hecho lo mismo.» contestó la nueva jugadora.

Más tarde, justo al termino del programa, llegó la hora de que el líder salvara a alguien de la placa. La decisión tomó por sorpresa a muchos de los espectadores y revolucionó la casa por completo: eligió salvar a Juliana «La Furia» Scaglione.

La elección del rionegrino resultó sorprendente para muchos porque hasta hace no mucho ambos eran los «lideres» de grupos opuestos. Por un lado, estaban «Las Furiosas» integradas por algunas jugadoras como Cata, Agostina, Furia y Carla, aunque el grupo se disolvió con la salida de Cata y Carla. Y por otro lado estaba «El imperio chino», integrado por Lisandro, Nicolás, Sabrina, Alan, Denisse, entre otros. Aunque lentamente este grupo también se separó.

«Los motivos…básicamente la palabra que me mandó mi novia, es lo que mas me pesó en la balanza, arriesgarme en el juego. El arriesgarme en confiar porque hoy en día confío mucho en ella y quiero darle esta oportunidad para probarse más adelante.» expresó sus razones el jugador.

De esta forma, la placa queda integrada por: Lisandro, Virginia, Sabrina, Federico «El Manzana», Agostina, Joel, Emmanuel y Nicolás. El día domingo será la gala de nominación donde se conocerá quién es el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano.

¿Cómo reaccionó la casa ante la decisión de Martín?

La sorpresiva elección del participante rionegrino no fue bien recibida por los jugadores de la casa. Lisandro «Licha» no tomó bien que quede Furia fue de peligro. «Yo hubiese salvado a Nico, ni siqueira me hubiese salvado a mi.» le aclaró a sus compañeros Lisandro. Mientras que Agostina opinó: «Era la única manera de demostrarle la confianza y te puedo asegurar que no se le va a dar vuelta, a partir de ahora todo cambió».

Más tarde, Ku decidió dejarle en claro los motivos de su decisión a Lisandro. «Le estoy demostrando de alguna manera a Manzana que lo que me hizo no estuvo bien. Lo que yo quería hacer es probarlo en una placa negativa para ver que pasa, desde el voto lo dejé en claro» afirmó Martín. Mientras que Licha expresó: «Yo no comparto la alianza y la idea de eventuales complots. Pero no le tenes que dar explicaciones a nadie, estás en todo tu derecho de tomar esa decisión y para el juego es una muy buena».

Otra de las enojadas fue Sabrina, quién también se encuentra en placa. «No es una mina de fiar, en la primera que tenga que elegir por juego te la va a poner por la espalda. Es confiar en lo inconfiable. Yo estoy más caliente que vos con la decisión del Chino.» le dijo a Lisandro.