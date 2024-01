Licha, Lucía, Martin Ku y Emmanuel de Gran Hermano lloraron por los mensajes de sus parejas

Anoche Santiago del Moro sorprendió a los participantes de Gran Hermano ingresando a la casa: conversó con ellos, les dio sus opiniones del juego, les llevó hamburguesas de una popular cadena de comidas rápidas y por supuesto les dio los mensajes de sus seres queridos.

La consigna para enviar el mensaje era que sea una sola palabra. Algunos recibieron mensajes de un amigo, otros de algún familiar y otros de sus parejas. Ese fue el caso de Lisandro «Licha» Navarro, a quién le envió un mensaje su novia Mili.

«Sabes quien te mando este mensaje? Tu novia ¿Mili se llama no?» ante esta pregunta, Lisandro ya se encontraba llorando. «Tu novia te pone: Divertite» dice Santiago, por lo que Juliana «La Furia» responde: «Me encanta esa novia«.

Cuando el conductor le preguntó a Lisandro porque cree que su novia le sugirió divertirse el contestó: «Porque soy una persona muy solitaria, disfruto mucho estar solo y me enrosco tanto en el juego que me aíslo de los momentos divertidos que tienen los chicos y me cuesta engancharme en las jodas”.

Luego de esa respuesta, Del Moro le recordó que había prometido darle un «piquito» a Furia. «No seas hijo de p*ta que esta llorando por la novia» contestó Juliana. Sin embargo, Licha se levantó de la mesa y se dieron el beso prometido, mientras la casa celebraba.

Cuando fue el turno de la participante Lucía, también le tocó un mensaje de su pareja, Virginia. «Chau te pone…no mentira» dijo el conductor. El chiste ocasionó risas en la casa porque Lucía viene hace algunas semanas mostrándose muy cercana a Nicolás, aunque aun no pasó nada intimo entre ambos. «Superpoderosas dice… superpoderosaS» remarcó el plural de la palabra Santiago. Ese es el nombre con el cual bautizaron al grupo que integra Lucía con Zoe y Rosina. «Gracias Virgi, gracias» contestó la jugadora.

«Ema ¿Quien crees que te manda este mensaje?» le pregunta Del Moro a Emanuel Vich. «Quiero que sea Nico» contestó él. «Es tu marido» lo confirmó Santiago. «No se que es esto porque esta en código cuchicú» continuó. Emanuel rompió en llanto en ese momento, mientras se tapaba la cara y explicó que ese es el apodo que se dicen mutuamente y que significa «amor». «¿Lo extrañas?» preguntó el conductor. «Si Santi una banda, nunca estuve separado de Nico tanto tiempo, desde que tengo 19 años.» dijo el jugador secándose las lagrimas.

«Martín ¿Quien te manda esto?» cuestionó Santiago. «Mi novia» contestó el participante de Viedma. Del Moro asintió y mostró el mensaje: «Arriesgate ¿Por qué crees que te lo dice?«. «Y para que active un poquito más con el juego capaz, esta hablando del juego.» contestó el jugador, serio. «Estas muy amiguito vos.» intervinió Furia, con quién antes había establecido una rivalidad, pero actualmente tiene un buen vinculo.

Martín Ku otra vez líder de la semana

Una nueva prueba del líder se desarrolló este martes en la casa de Gran Hermano, todavía conmocionada por la salida de dos participantes en la gala especial de ayer lunes: Denisse y Alan.

Luego de una disputada competencia, la final fue entre Joel y Martín Ku, el participante oriundo de Viedma, quien logró imponerse y convertirse, una vez más, en el líder de la semana.

De esta manera, el joven de ascendencia asiática gozará de varios beneficios, como la inmunidad al momento de las nominaciones y la oportunidad de «salvar» a uno de sus compañeros de la placa y poner a otro en su reemplazo.

Esta última decisión tendrá lugar el jueves, una vez que se conozcan los nominados de la gala que se desarrollará este miércoles, nuevamente bajo el formato «clásico».