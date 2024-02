A los gritos, Furia explotó contra Santiago del Moro y la Casa de Gran Hermano: «¡Harta, loco!»

La Casa de Gran Hermano cambió rotundamente ante la decisión de Manzana de ponerse a jugar, lo que lo llevó a la placa de nominados del fin de semana, que hasta hace pocas horas compartía con Furia. Esa situación detonó a la entrenadora, que terminó discutiendo con Santiago del Moro, conductor del reality de Telefe.

¿FURIA ENOJADA CON LA PRODUCCIÓN?



Durante la tarde mencionó que desde el confesionario le decían que se calmara y tenga cuidado con lo que dice



"Y NO ME DIGAN QUE ME CALLE, HARTA, HARTA LOCO, #HARTA. CATALINA VOLVÉ BOLUDA, VOLVÉ CATA" #GranHermano pic.twitter.com/g7cnIPNrih — TRONK (@TronkOficial) February 2, 2024

Todo comenzó a partir del careo entre Manzana y Furia, convocado por Santiago del Moro en el Confesionario, que se extendió posteriormente a la conversación entre el conductor y toda la Casa de Gran Hermano, antes de que Martín Ku, el participante de Viedma, tomara una crucial decisión para el juego del reality.

Entonces, Furia explotó contra el conductor de Gran Hermano, con vehemencia. «Harta, loco. Harta. Harta. Catalina, ¡volvé, boluda! ¡Volvé, Cata!» fue parte del escándalo que armó la participante, interpelando a Santiago del Moro.

«Yo no me como los mocos, loco. Y no me digan que me calle» agregó Furia, en medio de un pico de violencia que generó que la Casa de Gran Hermano quedara en shock ante la situación. Por esa razón, Santiago del Moro le pidió que concluyera con la escena: «¡Basta!» le dijo.

Finalmente, Furia quedó desconcertada por la decisión de Martín Ku, el líder de la Casa de Gran Hermano esta semana. Es que, finalmente, el competidor de Viedma la bajó de la placa de nominados y subió a Virginia, dejando expuesto así a Manzana.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Tras la decisión de Martín Ku, que retiró a Furia de la placa y subió a Virginia, ahora los seguidores de Gran Hermano tienen una importante cantidad de nominados para elegir por su salida el próximo domingo.

Así, el público tendrá que elegir entre Lisandro, Virginia, Sabrina, Federico Manzana, Agostina, Joel, Emmanuel y Nicolás.

La gala de eliminación de Gran Hermano volverá a su programación habitual, el próximo domingo desde las 22, por la pantalla de Telefe.