Sabrina le hizo una picante propuesta a Bautista y revolucionó a Gran Hermano: Qué dijo Denisse

Al revés de lo esperado, Denisse abandonó la Casa de Gran Hermano el último lunes y ahora empezó su juego. O al menos, activó las emociones que, hasta el momento, no había mostrado dentro del reality y le valió la salida de él.

Es que un picante comentario de Sabrina a Bautista, la pareja de Denisse dentro de Gran Hermano, generó malestar en la «hermanita». Sucede que Sabrina se quedó sin su pareja en la Casa, tras la salida de Alan, y tuvo que rediseñar su estrategia de juego.

Así es que Sabrina se acercó a Bautista y le dijo, sin filtro alguno: «Sabés que podés contar conmigo. Cuando la extrañes a Denisse, según ella – señaló a Virginia, soy parecida. Si me buscás…» picanteó la jugadora de Gran Hermano.

El comentario no cayó nada bien en Denisse, que había tenido un breve romance dentro de la Casa con Bautista e interpretó que Sabrina buscó coquetearle, como parte de su rearmado dentro de Gran Hermano.

Qué dijo Denisse sobre la jugada de Sabrina con Bautista: «Recontra caliente»

Consultada por Laura Ubfal en el Debate de Gran Hermano, Denisse aseguró que «es un juego y ahí adentro los sentimientos cambian día a día».

«Me sentí mal pero que hagan lo que quieran, están en todo su derecho» agregó la ahora exhermanita, que fue increpada por Sol Pérez. «Deni, pero me gustaría escucharte decir: ‘No, me re enoja. Quiero que tengas sangre», la pinchó la panelista.

Entonces, Denisse no aguantó más y explotó: «Sí, estoy recontra caliente pero no voy a hacer quilombo», señaló completamente sorprendida por la actitud de Sabrina con Bautista.