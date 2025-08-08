Juicio contra Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi: se conocen los alegatos

Los alegatos en el juicio contra Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, por abuso sexual y violencia, se conocerán hoy en el Tribunal de Campana.

El miércoles comenzó el debate oral donde el acusado y Julieta Prandi testificaron frente a los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar, mientras que este jueves continuaron las declaraciones de testigos, peritos y psicólogos, quienes confirmaron el calvario que sufrió la conductora.

Claudio Contardi frente a la Justicia: hoy se presentan los alegatos

En el tercer día de juicio se espera la instancia final, ya que se desarrollarán los alegatos de cierre, donde todas las partes expondrán su visión de los hechos, interpretarán las pruebas presentadas y solicitarán una condena o decisión favorable.

Está la duda de si este viernes o la próxima semana se conocerá el veredicto por parte del Tribunal.

La hermana de Julieta Prandi se quebró en el juicio contra Contardi

Este jueves se realizó la segunda audiencia en el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi. Una de las testigos de la exconductora fue Natalia, su hermana, quien relató cómo el acusado rompió el vínculo familiar con manipulaciones psicológicas que duraron años.

Natalia contó como Contardi buscaba aislar a Julieta de su familia: «Generaba conflictos. Julieta se distanció de toda la familia. Cuando se separó, milagrosamente volvió a tener una relación con nosotros. Cuando volvió con él, se volvió a cortar todo«.

Además, reveló que no pudo estar presente en el nacimiento de Mateo, uno de sus sobrinos: «No nos dejó ni cargarlo«, sentenció angustiada. Y agregó que le ocurrió lo mismo con Rocco, el hijo menor de Prandi y Contardi: «estuve solo 15 minutos. Fui a su casa y nadie me abrió».