Mariano Peluffo, testigo de Julieta Prandi: “Han sido años muy difíciles”

Mariano Peluffo es compañero de trabajo de Julieta Prandi en la radio y es uno de los testigos en el juicio que la modelo le inició a su exmarido, Claudio Contardi.

Mariano Peluffo declaró como testigo en el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido

“Estamos juntos todos los días, todas las tardes hace seis años en la radio, es como una comunión bastante importante. Han sido unos años muy difíciles. Juli ha cambiado de abogados y es cierto, los gastos y honorarios de hacen muy difíciles y terminás dando con un abogado que apueste al juicio”, comenzó a contar Mariano Peluffo en Intrusos.

Foto: TN – Agustina Ribó

“Juli labura y tiene a su cargo la prepaga, el colegio de los chicos y demás. Y no recibe ningún aporte hace años. Ocurrieron varias situaciones y la mayoría en el horario en el que ella trabajaba”, continuó.

Peluffo aclaró que “los chicos no tienen más contacto con el padre. Se expresaron y no quieren vincularse con él. Los tiempos de nuestra Justicia son peculiares, Juli se sometió a un montón de pericias. La tenía controlada todo el tiempo”.

“Ella estaba contenta por un lado porque tardó mucho tiempo hasta que se elevó a juicio. Está muy entera, pero a la vez el cuerpo te pasa factura. Estos días caminaba raro y me dijo que se había quedado dura de la espalda. A las víctimas de estrés postraumático, todo les pasa en el cuerpo”, concluyó.