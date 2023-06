Jujuy Jiménez envuelta en un escándalo: su novio Bauti Bello le habría sido infiel… ¿varias veces?

Sofía «Jujuy» Jiménez es la protagonista de un escándalo con su ahora expareja, Bauti Bello, quien fue encontrado besándose apasionadamente con otra chica en Brasil y desató así la furia de su novia, que se vio obligada a hacer un descargo en redes sociales.

Se estima que esta no es la primera vez que Bello engaña a «Jujuy», en una acción repetida con exnovias anteriores, por lo cual la modelo decidió separarse de él.

Según contó el periodista Juan Etchegoyen, en Mitre Live, «Jujuy» Jiménez atraviesa «una angustia terrible» por el escándalo del engaño y adelantó que habría más datos que tornan escandalosa la situación de Bauti Bello.

«Lo que me dijeron es que no sería la primera vez que él engaña, ya habría sucedido esto en otras parejas que tuvo, no sé si esto será así pero sería reincidente el hombre» contó Etchegoyen a su audiencia, sobre el escándalo entre «Jujuy» Giménez y Bauti Bello.

Aseguran que Bauti Bello fue infiel varias veces a «Jujuy» Jiménez

En el marco del escándalo de la separación y el engaño de «Jujuy» Jiménez, Juan Etchegoyen señaló que conocidos de la pareja aseguran que Bauti Bello tenía «un modus operandi» con otras mujeres, en redes sociales.

«Alguien hablaba hoy de un modus operandi que tendría él, de reacciones y comentarios de distintas mujeres en redes. Insisto, es lo que me contaban. No puedo asegurarlo, pero obviamente creo en lo que me dicen» señaló Etchegoyen.

«Por otro lado, quiero contarles que si bien es todo muy pronto, la separación es definitiva, Sofi («Jujuy» Jiménez) no quiere volverlo a ver, me dijeron que el vínculo no tiene retorno«, sentenció el periodista contundente.