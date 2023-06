Nicole Neumann y Fabián Cubero no tienen paz: ahora habló Mica Viciconte

Nicole Neumann no pasa uno de sus mejores momentos por las peleas con Fabián Cubero, en medio de los preparativos para su casamiento con Manu Urcera.-

Nicole Neumann, que prepara su casamiento con Manu Urcera, no encuentra paz: la interna con Fabián Cubero recrudeció en las últimas horas, en medio de la disputa judicial que tienen ambos por la tenencia y la cuota alimentaria de sus tres hijas en común. En ese marco, Mica Viciconte se metió en el medio de la pelea, que parece no tener fin.

Consultada por «Intrusos», la nueva pareja de Fabián Cubero señaló que «hay un pedido de que no puede hablar de nada, entonces yo respeto eso y no voy a decir absolutamente nada porque, si no, nos metemos en un quilombo nosotros» respecto de la causa que involucra a Nicole Neumann.

«Fabi se maneja con la justicia, con su abogada. Pero él no puede hablar y tengo entendido que la otra parte tampoco. Entendamos que la justicia a veces es lenta y, bueno, hay que esperar» refirió Mica Viciconte sobre la situación con Nicole Neumann.

Finalmente, Mica Viciconte expresó que esta disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero «no me cambia en nada». «Estoy hace casi 7 años con Fabi, ya pasó un montón» concluyó la panelista.

La disputa judicial que distancia aún más a Nicole Neumann y Fabián Cubero

Según revelaron en «Intrusos», Nicole Neumann y Fabián Cubero asisten a la Justicia cada vez que una diferencia los separa respecto de la crianza de sus hijas. «El problema, para mi, es que lo judicial sigue. Tienen muchas causas» opinó al respecto Maite Peñoñori, panelista del ciclo que conduce Flor de la V.

Karina Iavícoli, su compañera, agregó al respecto que hay 12 causas judiciales entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, donde se contemplan diferencias económicas y maneras distintas de criar a Indiana, Allegra y Sienna.