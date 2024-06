Del Moro fue abucheado por la tribuna de Gran Hermano y Cata Gorostidi abandonó el programa en vivo: Los motivos

Se acerca el final de Gran Hermano y la producción no logra escaparle al escándalo. Juliana «Furia» Scaglione, la jugadora más polémica de esta edición, realizó un repudiable comentario sobre el V.I.H que indignó a los espectadores del reality show.

«Me di cuenta que a mi no me podía ni ver, conectó con toda la casa pero conmigo no ¿Qué tengo yo?¿Vih, olor a mierda, qué no se me acerca?» dijo Juliana charlando con Emmanuel, refiriendose a Marisol, la novia de Martín Ku. Santiago Del Moro se refirió al tema y fue abucheado por la tribuna.

Santiago Del Moro explicó como utilizar un preservativo en vivo pero lo que dijo después enojó a los fanáticos

«Se ha hablado mucho sobre los dichos de Furia, desafortunados, fuera de lugar, con respecto al HIV. Y yo dije: ¿cómo aprovechar esto? De esta manera, que ya lo hice el año pasado” comenzó diciendo Santiago Del Moro, conductor de Gran Hermano, en pleno programa.

Luego, Del Moro decidió explicar como se utiliza un preservativo, el único método anticonceptivo que previene la transmisión del VIH. “Chicos, no es para reírse, es un forr*. Escuchen porque esto es lo que hay que usar para cuidarse y disfrutar del cuerpo” dijo Santiago después de la explicación, ante algunas risas de fondo.

Después, continuó dando un discurso que muchos tomaron como «una defensa de Furia», algo que molestó mucho a los fanáticos y especialmente a la tribuna del programa.

«Yo les pido, con una mano en el corazón, si ustedes tuvieran 7 meses con una cámaras, las 24 horas del día ¿No dirían alguna cosa que para el afuera…?» comenzó diciendo el conductor, pero fue interrumpido por los murmullos y abucheos de la tribuna. «Chicos no de esto…Bueno ustedes son seres elegidos y angelados» les respondió Santiago visiblemente enojado.

«¿En ningún momento opinaron del cuerpo ajeno, de la vida de la vecina?…por favor, respeto que estoy hablando» continuó en medio de los abucheos. «¿En ningún momento criticaron a alguien por lo que puso, por tener celulitis, no le dijeron a esta mujer que era vieja? No es en contra de nadie chicos» expresó.

La intervención de Catalina: Por qué abandonó el estudio

Ante esto, la exjugadora Catalina Gorostidi, quien se encontraba en la tribuna, decidió hacer una importante aclaración.

“Como médica, voy a decir que el VIH es algo muy importante. Es muy cancelable de ella (lo que dijo) y ninguna persona de acá dice un chiste o hace un comentario de que porque te acercás a una persona te contagiás de VIH. Esas cosas hay que educarlas” dijo enojada la pediatra.

“Cata, eso no está en discusión” intentó interrumpirla Del Moro pero ella continuó. “No está en discusión, pero hay que remarcarlo” agregó Catalina. «Ni en discusión está eso. Se lo remarcás el día que salga” sostuvo el conductor y cerró el tema.

Ante esto, Catalina se fue indignada del programa, algo que aclaró posteriormente en X (Twitter). «¡Estoy perfectamente bien! Me fui bailando y cantando en mi camioneta con Vir, Denu y Flor. Nos fuimos a cenar con Joe, Manza, la Lulu, Luchi,Jaz, Vir, Delfi , Mechi, Agos, El Paisa y Hernán. Decime lo que es ser querido. Gracias a todos, los amo» tuiteó la exparticipante.

Para más información sobre la prevención acerca del VIH se puede visitar la página web de Fundación Huésped, organización que lleva desde 1989 concientizando sobre el VIH y luchando contra la estigmatización.