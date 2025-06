Julieta Díaz se sumó al enfrentamiento entre actores y el gobierno: “Es muy triste”

Julieta Díaz no dejó pasar el fuerte cruce entre el gobierno de Javier Milei y artistas a lo que explicó que “es muy triste” el constante enfrentamiento, al tiempo que señaló la importancia de la ficción nacional.

En principio, Julieta Díaz habló sobre Ricardo Darín que, en una fuerte crítica al gobierno, sostuvo que la docena de empanadas cuesta $48 mil. Claro está que luego de ese mensaje, recibió fuertes críticas y generó una importante repercusión.

Julieta Díaz: “No hay partido político en la cultura, solo ganas de trabajar”

En este sentido, Julieta sostuvo: “Es correr un poco el -foco-. Entiendo que es necesario para el rating y que venda el enfrentamiento, pero son otras cosas de las que hay que preocuparse”.

Asimismo, la artista se puso en la piel de quienes dan su opinión política: “Las veces que hablé, me tildaron de ‘actriz K -Kirchnerista-’ y no sé qué. Digo, hoy lo quieren hacer pasar por K a Adrián -Suar-. Vengo de una familia peronista y por supuesto que simpatizante. No me caso con nadie, veo las cosas que no me gustan y creo que a veces, lo partidario nos arruinó”.

“Es un momento en el que todos y todas tenemos que cuidar el trabajo y luchar por él. No hay partido político en la cultura”, insistió. Sin embargo, reflexionó: “Que no haya habido ninguna película en Cannes, que es la meca del cine de prestigio y popular, es una tristeza muy grande”.

“Son muchos años de hacer ficción. Trabajé mucho en Pol-Ka, fueron 15 años. Ellos producían para canal 13 y he ido a todos los programas desde mis 20 años, tengo 47 y trabajo desde hace 30. Extraño y ojalá que se reactive”.

“Creo que la televisión y la manera de verla cambiaron. Eso se entiende, pero ojalá que en algún momento se pueda reactivar. Es muy triste porque nos quieren enfrentar todo el tiempo a todos y estamos trabajando. Podemos pensar diferente, pero estamos laburando. No me relaciono con la gente por quién votó”, concluyó la actriz.