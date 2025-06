Javier Milei cargó contra Ricardo Darín y lo llamó «operador berreta»: «Ricardito hablando de las empanadas» 

Javier Milei salió a hablar duramente de Ricardo Darín luego de que se viralizara su clip en la mesa de Mirtha Legrand hablando del precio de las empanadas donde muchos lo tildaron de exagerado y otros lo defendieron citando que estaba ejemplificando la situación económica del país.

A raíz de este suceso, Cristina Kirchner se sumó a las personas que estuvieron del lado del actor y el Presidente decidió hablar con Mariana Brey en Neura, primero apuntando en contra de ella y luego del destacado actor de «El Eternauta»: «Ricardito hablando de las empanadas, se quiso hacer el nacional y popular, y terminó siendo un ignorante y un operador berreta».

Además, esto se suma a un polémico tweet que hizo hace cuatro días donde enlistó algunos conflictos que hubo: «Reflexión semanal. Si todo el debate público actual gira en torno a mis modos, las peleas en X del Gordo Dan y Dalma Maradona sobre la visión de Dieguito Fernando y las empanadas de sapo de Ricardito, a la luz del quilombo que heredamos, todo esto indica que vamos muy bien».

¿Qué dijo Ricardo Darín sobre las empanadas?

Ricardo Darín fue crítico al opinar sobre la actualidad del país, declaró que una docena de empanadas cuesta 48 mil pesos, y causó revuelo.

El actor, protagonista de El Eternauta, visitó el programa de Mirtha Legrand en El Trece y fue irónico al dar su mirada sobre la Argentina: «La veo fantástica… Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos están apolillados».

Luego, con seriedad, Ricardo Darín apuntó contra el gobierno: «No entiendo nada, me llama la atención eso de sacar los dólares de abajo del colchón. ¿De quién están hablando? Una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar, no comprendo de qué están hablando. Hay mucha gente que la está pasando muy mal».