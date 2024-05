Julieta Poggio reveló por qué se separó de Lucca Bardelli: «Es la primera vez que lo voy a decir»

Julieta Poggio, que viene de dar detalles sobre su romance con Marcos Ginocchio, se refirió sobre el motivo su ruptura con Lucca Bardelli, quien era su novio durante su estadía en Gran Hermano.

La exparticipante aseguró que Bardelli le fue infiel y que, en parte, tomo su decisión de cortar por el hate que recibía en las redes sociales.

“Esto es medio fuerte y es la primera vez que lo voy a decir. Las redes sociales me hicieron cortar con mi ex”, dijo la protagonista de Coqueluche en Luzu TV.

Mientras Poggio estaba en la casa de Gran Hermano, los rumores de que Lucca le era infiel era un tema de conversación entre los fans del reality: “Yo subía una foto con él y era ‘cornuda, cornuda, cornuda’. Era horrible, era muy feo. Fue mucho para la relación, estaba muy intoxicada la relación”.

“Yo apenas salí de GH, me enteré de todo. Yo era la cornuda del país. La gente me lo decía y ahí me enteré de todo”, confesó la influencer.

Se terminó el romance de Furia y Mauro en Gran Hermano

Mauro Dalessio y Juliana «Furia» Scaglione se convirtieron en una de las parejas más polémicas de esta edición de Gran Hermano. Los jugadores formaron un vínculo de «amigos con derecho», pero también planeaban juntos estrategias de juego.

Sin embargo, la relación entre ambos esta cada vez más tensa. Furia duda de la lealtad de Mauro y especula sobre su sexualidad con los demás jugadores. Ayer, los participantes tuvieron una discusión que podría marcar un antes y después en su vínculo.