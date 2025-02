Julieta Prandi sobre su trabajo en Poné a Francella: “Fue un momento de mucho vértigo”

Tras el regreso del Sketch “Poné a Francella” a la pantalla chica y su pronta cancelación, la actriz Julieta Prandi rememoró su labor como “La nena” y aseguró que en lo personal, “fue un momento de mucho vértigo y exposición”.

La actriz no dudó al referirse a su paso por el programa y reflexionó al respecto

Con sólo 18 años, Prandi encarnó el papel de una estudiante de 17 años que tenía una relación de sensualidad con el papá de su compañera, mucho mayor que ella. Al ser consultada por el acoso que recibió por su interpretación, la intérprete afirmó y añadió: “Es lo que despertaba el personaje”.

Asimismo, reveló cómo cambió su rutina: “Iba a trabajar en colectivo, eran mis primeras apariciones en televisión, no hacía un año desde que empecé como modelo, y me acuerdo que me gasté el sueldo en remises para salir del canal porque me esperaban en la puerta. Era una cuestión de seguridad”.

El programa de sketch televisivo inició en 2.001, cuando las cuestiones de género no se ponían sobre la mesa, de la misma manera que 20 años después. En este sentido, la conductora sostuvo: “Tengo un muy buen recuerdo de la manera en que este personaje y el programa, me abrieron las puertas. En ese momento, nadie lo juzgaba con la vara de ahora, con el diario del lunes”.

“Ahora tenemos otra cabeza, otra sociedad en donde cuidamos lo que decimos. ‘Casados con hijos’ era, en otra temática, pero tampoco saldría hoy al aire donde el marido la trata como una porquería”, concluyó la intérprete.