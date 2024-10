Julio Ernesto López denunció a Yanina Latorre por calumnias e injurias

Tras la fuerte acusación que Julio Ernesto López le hizo a Yanina Latorre luego de que ella lo nombrara al aire durante LAM, la conductora le dobló la apuesta acusándolo de haber ido a prisión y que, Jorge Lanata, le dio trabajo de “lástima”.

Yanina Latorre sobre Julio López: «Estuvo preso por hackear a las Fuerzas Armadas y a la Corte Suprema»

“Una vez le pregunté a Julito López porque su columna no tiene razón de ser, y Lanata le decía el hacker, y yo le pregunté un día por qué y me dijo: ‘Estuvo preso por hackear a las Fuerzas Armadas y a la Corte Suprema. A mi me dice envenenadora de gatos y estuvo preso y lo sacó de la cárcel Lanata y de lástima le dio laburo‘”, lanzó Yanina en El Observador 1079.

🔥Ya instruí a mi abogado @PabloAbinal para accionar por calumnias e injurias a esta persona https://t.co/wV3hUkGtGv — Julio Ernesto Lopez (@julitolopez) October 9, 2024

Ante la respuesta de la conductora, Julio López citó el clip de Yanina y advirtió: “Ya instruí a mi abogado @PabloAbinal para accionar por calumnias e injurias a esta persona”

Horas más tardes, el periodista de TN le comentó a sus seguidores que lo que recaude con el juicio, será destinado a la beneficencia: “Viendo los hechos, todo lo recaudado será para instituciones benéficas”.

Te espero en la justicia pic.twitter.com/jdaXRrfpPP — Julio Ernesto Lopez (@julitolopez) October 10, 2024

Finalmente, Julio publicó una foto de la denuncia judicial a Yanina Latorre y twitteó: “Te espero en la justicia”.