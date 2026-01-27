Kanye West pide disculpas por comentarios antisemitas

El referente del rap, Kanye West, pidió disculpas por sus polémicos dichos antisemitas a través de un comunicado que difundió en una página entera del prestigioso periódico Wall Street Journal.

El rapero escribió una extensa carta dirigida a «quienes ha herido» con sus comentarios antisemitas y atribuyó su comportamiento a un «episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo» en el cual «perdió el contacto con la realidad«.

En una carta pública, Kanye West pidió perdón por sus dichos antisemitas y reveló su diagnóstico

En el comunicado, West explica que su conducta errática es producto de un accidente automovilístico que “le causó lesiones en el lóbulo frontal derecho del cerebro” y que derivó en un trastorno bipolar de tipo 1.

«No se hicieron escáneres exhaustivos, los exámenes neurológicos fueron limitados y nunca se planteó la posibilidad de una lesión en el lóbulo frontal«, detalló West. “No se diagnosticó adecuadamente hasta 2023. (…) Ese descuido médico causó graves daños a mi salud mental y condujo a mi diagnóstico de bipolar tipo 1”, reconoció.

El artista se sinceró sobre cómo es convivir con el trastorno y cómo ello lo terminó alejando de sus seres queridos: «El trastorno bipolar viene con su propio sistema de defensa. La negación. Cuando estás maníaco, no piensas que estás enfermo. Crees que los demás están exagerando. Sientes que ves el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad estás perdiendo el control por completo«.

“A algunas de las personas que más quiero, las trataba peor. Soportaron el miedo, la confusión, la humillación y el agotamiento de intentar tener a alguien que era, a veces, irreconocible. Mirando atrás, me alejé de mi verdadero yo”, añadió.

Sobre sus comentarios antisemitas, sostuvo que fue un momento de pérdida total del control, donde eligió esconderse “hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica”. En la misma línea, reconoció sentirse “arrepentido” por sus conductas: «Sin embargo, eso no excusa lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo a los judíos«.

Además, manifestó sus disculpas a la comunidad negra, tras unos recientes comentarios donde hacía alusión al Ku Klux Klan, un grupo de odio terrorista supremacista blanco que asesinaba a personas de color en los años 60′: «No pido compasión ni un pase libre, aunque aspiro a ganarme vuestro perdón. Les escribo hoy simplemente para pedirles paciencia y comprensión mientras encuentro mi camino a casa. Con amor, Ye«.

Por último, confesó que ahora está viviendo una etapa de “sanación” en la que se encuentra acompañado por un equipo médico: “A medida que encuentro mi nueva base y mi nuevo centro a través de un régimen efectivo de medicación, terapia, ejercicio y una vida limpia, he descubierto una claridad nueva y muy necesaria. Estoy invirtiendo mi energía en arte, música, ropa, diseño y otras ideas nuevas positivas y significativas para ayudar al mundo”.

El pedido de disculpas de Kanye se produce pocos días antes del lanzamiento de su nuevo álbum, con fecha de estreno para el 30 de enero.