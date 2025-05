Kim Kardashian se recibió de abogada, tras seis años de estudio

En más de una oportunidad Kim Kardashian habló de su deseo de seguir los pasos de su padre, el prestigioso abogado Robert Kardashian, conocido mundialmente por haber defendido a O.J. Simpson en el juicio por el asesinato de su mujer.

Kim Kardashian cumplió su sueño de convertirse en abogada

En su reality «Keeping up with The Kardashians» y en el actual «The Kardashians», la celebrity mostró cómo se involucró en varios casos relevantes para ayudar a salir de prisión a personas que fueron encarceladas injustamente o para colaborar con la reinserción en la sociedad de ex presidiarios.

Tras seis años de estudio, finalmente Kim Kardashian se recibió de abogada, aunque nunca acudió de manera presencial a la universidad. “Finalmente me gradué de la escuela de leyes después de seis años!!!”, escribió la mediática en sus redes sociales, donde también compartió un video de sus logros

“Hace seis años, Kim Kardashian entró en este programa con nada más que un feroz deseo de luchar por la justicia”, declaró Jessica Jackson, la abogada que la patrocinó y ayudó en este camino. En California y otros tres estados de Estados Unidos está permitido estudiar toda la carrera junto a un abogado que los prepara para rendir los exámenes, sin tener que acudir a una universidad.

El programa de estudio que hizo Kim era de 18 horas semanales, una carga mucho más baja que el resto de los estudiantes ya que ella es madre de cuatro hijos y dueña de varias empresas que llevan su nombre, además de que suele acudir a los más prestigiosos eventos del mundo.

“Me dijeron que este era un camino casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de leyes, pero era mi única opción y se siente tan, tan, tan bien estar aquí y en camino de lograr mis metas”, mencionó Kim.

Si bien le dieron un certificado y fue ovacionada por sus familiares y amigos, para poder ejercer le falta rendir un último examen.

“Estoy tan orgullosa de Kim. Acabo de salir de su almuerzo de celebración por graduarse de la escuela de leyes”, escribió su hernana Khloé en redes sociales.