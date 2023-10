L-Gante hizo una fuerte revelación sobre su relación con Wanda Nara: «No llegué a enamorarme»

L-Gante sorprendió este domingo al dar detalles desconocidos de su relación con Wanda Nara. “No llegué a enamorarme”, lanzó en medio de la mesa de Almorzando con Juana (El Trece).

“Es un rompecorazones”, expresó Juana Viale para dar pie a hablar de los amores del cantante. En la misma sintonía, Luciana Geuna comentó: “Yo vi lo de Wanda y nunca supe si era verdad”.

Entonces el músico tomó la posta y admitió: “Desde que me separé estuve…”. Sin embargo, aclaró: “No llegué a enamorarme. Soy medio difícil de enamorar del todo. Como que puede ser ahí, me puedo ir enamorando, pero si no llega a concretarse se baja la vara”.

Viale destacó que la historia con la empresaria fue larga. “Iban y venían. No decían… Que me parece perfecto porque nadie tiene que salir a blanquear con quién está. ¿Pero sentiste un amor para estar con alguien tanto tiempo?”, preguntó la conductora.

L-Gante afirmó: “Sí, pero cuando no llega a concretarse, se puede disminuir”.

Consultado acerca del motivo por el que no llegó a concretarse, lanzó divertido: “Qué sé yo… ¿Cómo te lo puedo explicar de forma leve? Sea yo o sea la otra persona, hay que dejar ciertas cosas. Entonces así no se puede avanzar nada”, explicó.

“Entiendo, no estaban dispuestas todas las partes para arriesgar a ir un paso más adelante”, sintetizó Juana y él afirmó. “Estar con un pie acá y un pie allá”, expresó el músico, quien segundos antes sostuvo que de haberse enamorado hubiera arriesgado todo.

En el piso insistieron en saber si él se había enamorado, pero no quiso responder. “Vos te querés enamorar de algo seguro. Yo soy de pensarla y digo ‘si voy a quedar como un bolud… mejor no me enamoro”, cerró.

L-Gante opinó sobre Mauro Icardi y contó por qué se alejó de Wanda Nara: “Nunca se terminó esa relación”

Por su parte, en PH, Podemos Hablar (Telefe) L-Gante opinó este sábado sobre Mauro Icardi y reveló los motivos de su alejamiento de Wanda Nara.

En la característica sección del cara a cara, el artista fue elegido junto a Pía Shaw, que le preguntó: “¿Qué te pasa cuando por amistad, cariño o una relación y del otro lado aparece su pareja y habla sobre vos o hace comentarios? ¿Qué le dirías a Mauro?”.

L-Gante se sorprendió ante la consulta de la panelista, pero no tuvo problema en responder. “En mi caso, no es ni por vergüenza ni por no saber qué decir, es por no perjudicar a nadie en su relación. Creo que nunca se terminó esa relación entre ella y Mauro, por eso contengo mi respeto en no mandarme por las ramas con esas cosas”, sostuvo.

Con información de TN