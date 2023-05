La amenaza de Simon Dorante Day al rey Carlos III, antes de su coronación en Reino Unido

Simon Dorante Day, el hombre australiano que insiste en ser reconocido como el hijo secreto del rey Carlos III y Camilla, habló en las últimas horas con medios del Reino Unido. En esa charla, ratificó su creencia y aseguró tener pruebas «resultado de décadas de investigación» en la víspera de la coronación que se realizará este sábado, 6 de mayo.

El ingeniero, de 57 años, aseguró que no verá el servicio monárquico por televisión, ya que consideró que la coronación «es una pérdida de dinero» y «tiene mejores cosas que hacer».

Elvianna Dorante Day, esposa de Simon, bromeó entonces que, en cambio, sí seguirían la coronación de su pareja.

Si bien el demandante se muestra desdeñoso con la próxima ceremonia, se negó a dar marcha atrás en sus afirmaciones hasta ser reconocido como hijo de los reyes. “Como inglés, hasta que era un adolescente, me hubiera encantado esto, me hubiera gustado toda la pompa y la ceremonia. Pero desde una perspectiva australiana, me importa un carajo» aseveró en diálogo con «7 News».

Simon Dorante Day y la historia de su vida con Carlos III

Simon Dorante Day insistió en que «mi abuela, que había trabajado para la reina, me dijo abiertamente que yo era el hijo de Camilla y Carlos muchas veces». En ese contexto, aseguró que «está preparando su próxima batalla legal», decidido «a obligar a una prueba de paternidad de ADN» de ambos.

“Tengo mi prueba de mi posición con esto. No tengo miedo a la verdad en esto» agregó, también, en la charla con el medio inglés. “¿Creo que va a impedir mi caso con él como Rey? No, no lo veo porque, como dije, todavía existe el estado de derecho, y uno de los principios más básicos es que nadie está por encima de la ley”, dijo.

El ingeniero de Queensland cree que el reinado de Carlos será «muy breve». “Creo que será un reinado corto e inmemorable, son las únicas palabras que tengo”, añadió.

Con todos los ojos puestos en el rey Carlos durante el servicio de coronación de tres días este fin de semana, Dorante-Day ha entregado un último mensaje al monarca.»Disfruta tu día. Has esperado mucho tiempo para esto. Puedo imaginar cómo se siente eso. Pero solo recuerda, sabes la verdad, y estás parado allí aceptando ser nombrado Rey, sabiendo la verdad” concluyó.

Cuándo y dónde será la coronación del rey Carlos III

El flamante rey Carlos III y la reina Camilla serán coronados el próximo 6 de mayo desde las 11 de la mañana, hora de Londres; es decir, a las 7 de la mañana de Argentina. Previamente, la procesión comenzará a las 10:20, hora local.

De todas maneras, se estima que el evento iniciará aún más temprano para Argentina, mientras se organiza la llegada de los nuevos monarcas a la sede de la abadía de Westminster, escenario de este tipo de ceremonias durante la asunción de los últimos 40 reyes de Reino Unido en la historia británica.

Carlos III y Camilla viajarán en el Carruaje de Estado de la Jubilación de Diamante de Isabel II, un vehículo mucho más moderno y cómodo que el que usó la reina en su coronación.

Por su parte, la coronación estará oficiada por el arzobispo de Canterbury, tal como se acostumbra. Por protocolo, se ungirá al rey con el aceite sagrado y colocará sobre su cabeza la corona de San Eduardo, para nombrarlo oficialmente así nuevo soberano; posteriormente, Carlos recibirá el cetro y la varilla, y se sentará en la Silla de la Coronación.