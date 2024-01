La charla privada que Rodrigo De Paul tuvo con Lionel Messi por Tini Stoessel

El periodista español Roberto Antolín contó en Mitre Live el tremendo sacrificio que habría hecho Rodrigo De Paul para poder estar en contacto con Tini Stoessel. La situación también habría involucrado a Lionel Messi.

«Te voy a contar el nuevo sacrificio de De Paul para estar con Tini y con Lionel Messi en el medio. De Paul rechazó una oferta de Arabia Saudita mega millonaria y te voy a dar los detalles de su decisión”, comenzó el periodista.

“Me he enterado que el equipo de Marcelo Gallardo, Al Ittihad, ha preguntado y ofertado por Rodrigo De Paul. Después de recibir esa propuesta él llamó a Messi y le dijo ´me llegó esto´”, agregó el español, en una charla con Juan Etchegoyen.

En ese contexto, Messi lo habría aconsejado: “‘Vos tomá la decisión que quieras, pero si aceptás esto le decías chau a la Selección Argentina’. Esto es porque el nivel allá es considerablemente bajo”, reveló Antolín.

El periodista español también contó que Messi lo aconsejó respecto de Tini: “‘Siempre hablás de la flaca y va a ser mucho más difícil si te alejás más’. Obviamente, la flaca es Tini. Así la llaman. Si ella ve que él se aleja, se rompe todo. Ese fue el gran sacrificio que hizo Rodrigo”.

“De Paul tomó eso en su cabeza. Tini y la Selección son lo primero para él. Podría haberse ido este verano, pero decidió quedarse por su amor. Lionel le alertó por la falta de competitividad y también fue el consejero sentimental de De Paul”, sentenció Antolín.

Tini Stoessel: «No me cargué ninguna familia»

Tini Stoessel estuvo junto a Emilia Mernes en Rumis, el stream de La Casa, y sorprendió al lanzar una fuertísima declaración sobre su romance con Rodrigo de Paul.

Fran Stoessel, hermano de Tini- que también se sumó al programa- preguntó si las intimidaría salir con un hombre que es padre. “Fran, yo estuve con Rodrigo (de Paul) que tiene dos hijos”, le recordó Tini.

“Desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar y yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró la artista. Por los dichos, Cami Homs fue tendencia en la red social X.