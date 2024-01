Tini Stoessel sobre el romance con Rodrigo De Paul: «No me cargué ninguna familia»

Tini Stoessel estuvo junto a Emilia Mernes en Rumis, el stream de La Casa, y sorprendió al lanzar una fuertísima declaración sobre su romance con Rodrigo de Paul. Todo comenzó cuando, por pedido de las artistas, escucharon mensajes del público con el tópico de “desamor”.

El primer audio fue de una mujer que contó que dejó a su novio porque se enteró que tenía un bebé. Entonces Fran Stoessel, hermano de Tini- que también se sumó al programa- preguntó si las intimidaría salir con un hombre que es padre. “Fran, yo estuve con Rodrigo (de Paul) que tiene dos hijos”, le recordó Tini.

Tras escuchar otro de los mensajes, la intérprete de “Miénteme” destacó que “son peligrosas las charlas de reencuentro con los ex”, pero fue sobre el final del programa donde más pudo hacer referencia a una situación personal al verse reflejada con lo que le ocurría a un oyente.

“Desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar y yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró la artista. Por los dichos, Cami Homs fue tendencia en la red social X.

"Cami Homs":

Por comentarios sobre las declaraciones de Tini Stoessel pic.twitter.com/gMRGQMNayu — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 17, 2024

Wanda Nara grabó su nuevo video en una favela

Wanda Nara viajó a Brasil y realizó un cambio de look adecuado para grabar su próximo hit musical en una de las favelas del país.

Sin mostrar demasiado, Wanda se volcó a las redes sociales para mostrar el detrás de escena de su nueva canción. La modelo sorprendió con un rubio platinado, al que le sumó las típicas trenzas africanas.

«Llegamos a Brasil, cambio de look. Videoclip y muchas caipirinhas para mí… no entienden lo que se viene, necesito que la escuchen ya. Perdón Bad Bitch pero acá la subimos a otro nivel«, anunció Wanda Nara.