La China Suárez enfrentó a Pochi en vivo y recordó una frase explosiva del Wandagate

La China Suárez protagonizó un tenso cruce con la panelista Pochi –creadora de la cuenta de Instagram Gossipeame– durante la entrevista que brindó este miércoles a la mañana en Puro Show (eltrece).

La actriz, que salió en vivo desde Turquía, no dejó pasar la oportunidad de recordarle a la periodista algunas de sus polémicas expresiones tras el estallido del Wandagate en 2021, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

“¿Quiénes son para juzgar?”: la China Suárez apuntó contra Pochi y los panelistas

Todo ocurrió mientras la China reflexionaba sobre los calificativos que recibe en los medios y dejó en claro que no odia a la prensa, sino que distingue entre quienes la tratan con respeto y quienes traspasan ciertos límites.

“Yo entiendo el trabajo de los periodistas… pero hay muchas cosas que cruzan un límite”, afirmó.

La actriz recordó un episodio particularmente delicado: cuando algunos medios difundieron la ubicación de su casa y, días después, sufrió un intento de robo comando en el country donde vivía.

Fue entonces cuando lanzó su frase más filosa de la mañana: “Vos, Pochi, una vez subiste una historia que decía ‘a la China hay que caga a palos’, y rápido la borraste.”**

La panelista intentó defenderse de inmediato: “¿Yo? No… Puedo ser crítica con vos, pero jamás me ensaño.”

La China redobló la apuesta y cuestionó el rol de quienes opinan sobre su vida privada: “Hay muchas personas que hablan de mi vida, que juzgan, que señalan con el dedo… Y yo me pregunto: ¿Quiénes son para opinar sobre lo que hace otra persona?”

Pochi –cuyo nombre real es Marcia– respondió apelando a un argumento conocido: “Yo creo que cuando una expone su vida, abrís la puerta a que los demás opinen.”

Suárez, sin mostrarse afectada, cerró el cruce con ironía y distancia: “Trabajo desde los diez años, ya sé todo lo que me decís. Me refiero a cuando se meten en mi vida personal.”

la actriz se refería a este comentario de la panelista en Puro Show, donde menciona que la actitud de la actriz para con la prensa era “para agarrarla a trompadas”.