La China Suárez reafirma su amor por Icardi: “Mauro es un príncipe”

La actriz Eugenia “China” Suárez profundizó sobre su nuevo proyecto, los puntos de contacto con Leticia, el personaje que interpreta en La Hija del Fuego, y también reveló cuál fue la reacción de Mauro Icardi al ver la serie completa. En paralelo, volvió a expresar su amor por el futbolista, a quien definió como “mi príncipe”.

La emoción de China Suárez con La Hija del Fuego y la respuesta de Icardi

En diálogo con Puro Show, Suárez explicó que comparte rasgos esenciales con su personaje: “El amor por los suyos, la lealtad y el hecho de estar rodeada de poca gente. En eso somos muy parecidas”.

También confesó que verla en pantalla en distintas etapas de su vida la moviliza profundamente:

“Verme tan chica es cuando tomo verdadera conciencia del sueño que estoy viviendo”.

Además, se sorprendió al notar la similitud entre esas imágenes y su hija menor: “Rufi es igual a mí… y eso que siempre dijimos que no nos parecíamos”.

Con información de Agencia Noticias Argentinas