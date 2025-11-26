La China Suárez reafirma su amor por Icardi: “Mauro es un príncipe”
La actriz habló además de las similitudes con su personaje en “La Hija del Fuego”.
La actriz Eugenia “China” Suárez profundizó sobre su nuevo proyecto, los puntos de contacto con Leticia, el personaje que interpreta en La Hija del Fuego, y también reveló cuál fue la reacción de Mauro Icardi al ver la serie completa. En paralelo, volvió a expresar su amor por el futbolista, a quien definió como “mi príncipe”.
La emoción de China Suárez con La Hija del Fuego y la respuesta de Icardi
En diálogo con Puro Show, Suárez explicó que comparte rasgos esenciales con su personaje: “El amor por los suyos, la lealtad y el hecho de estar rodeada de poca gente. En eso somos muy parecidas”.
También confesó que verla en pantalla en distintas etapas de su vida la moviliza profundamente:
“Verme tan chica es cuando tomo verdadera conciencia del sueño que estoy viviendo”.
Además, se sorprendió al notar la similitud entre esas imágenes y su hija menor: “Rufi es igual a mí… y eso que siempre dijimos que no nos parecíamos”.
