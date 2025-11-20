Por qué la China Suárez no va a ir a la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Faltan tan solo días para que Nicolás Cabré y Rocío Pardo contraigan matrimonio en una gran boda que se celebrará en Córdoba. En las últimas horas, trascendió que dos de sus invitados se dieron de baja inesperadamente: Mauro Icardi y la China Suárez.

En la emisión del miércoles de Sálvese quien pueda (América TV), la conductora Yanina Latorre contó el motivo detrás de la ausencia de la ex pareja de Cabré y madre de Rufina, a pesar de haber confirmado su presencia.

La China Suárez, ausente en la boda de Cabré: el motivo que reveló Yanina Latorre

Según explicó la Yanina Latorre, la actriz habría decidido no venir al casamiento porque, de hacerlo, tendría que hacerlo sola: “¿Vieron que la China no va al casamiento de Cabré? Es muy tóxico lo de la China. Como Mauro Icardi no puede dejar Estambul para venir al casamiento, que es ahora en los primeros días de diciembre, habían confirmado la presencia, pero al final ella se bajó”.

“Ella es como que sola no viene. Es muy tóxico”, opinó.

Sin embargo, habrían mandado un regalo para compensar por su ausencia en el evento: “Parece que mandaron un regalo caro. Está bien”, comentó Yanina.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el casamiento de Cabré y Pardo será el próximo 6 de diciembre. Será una celebración íntima y alejada de los canjes o acuerdos comerciales.