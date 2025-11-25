La China Suárez pidió mover su entrevista en El Trece: el motivo detrás del cambio

La agenda mediática de Eugenia “la China” Suárez volvió a cambiar sobre la marcha. La actriz tenía prevista una entrevista con el programa Puro Show (El Trece) para este martes, pero el encuentro fue reprogramado a último momento.

La China Suárez reorganizó su agenda y postergó su nota en TV: qué pasó

El conductor del ciclo, Pampito, fue quien informó el cambio a través de sus redes sociales. Durante la mañana había promocionado la nota anunciando: “Mañana en Puro Show, @sangrejaponesa en vivo desde Turquía”. Sin embargo, horas después comunicó la modificación.

“Hay cambios, pero la nota sigue en pie”, aclaró el periodista, y luego explicó el motivo: Mauro Icardi tiene partido, por lo que el móvil se trasladará para el miércoles.

La actriz pidió postergar la entrevista debido a los compromisos deportivos de su pareja, quien incluso podría participar brevemente en el vivo, aunque eso todavía no está confirmado.

De esta forma, la China volvió a dejar en claro que acompañar a Icardi es una prioridad en su agenda.

Con información de NA