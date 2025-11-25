ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

La China Suárez pidió mover su entrevista en El Trece: el motivo detrás del cambio

La actriz tenía pactada una entrevista en Puro Show para este martes, pero pidió cambiar el horario.

Redacción

Por Redacción

La agenda mediática de Eugenia “la China” Suárez volvió a cambiar sobre la marcha. La actriz tenía prevista una entrevista con el programa Puro Show (El Trece) para este martes, pero el encuentro fue reprogramado a último momento.

La China Suárez reorganizó su agenda y postergó su nota en TV: qué pasó

El conductor del ciclo, Pampito, fue quien informó el cambio a través de sus redes sociales. Durante la mañana había promocionado la nota anunciando: “Mañana en Puro Show, @sangrejaponesa en vivo desde Turquía”. Sin embargo, horas después comunicó la modificación.

Hay cambios, pero la nota sigue en pie”, aclaró el periodista, y luego explicó el motivo: Mauro Icardi tiene partido, por lo que el móvil se trasladará para el miércoles.

La actriz pidió postergar la entrevista debido a los compromisos deportivos de su pareja, quien incluso podría participar brevemente en el vivo, aunque eso todavía no está confirmado.

De esta forma, la China volvió a dejar en claro que acompañar a Icardi es una prioridad en su agenda.

Con información de NA


Temas

China Suárez

entrevista

La agenda mediática de Eugenia “la China” Suárez volvió a cambiar sobre la marcha. La actriz tenía prevista una entrevista con el programa Puro Show (El Trece) para este martes, pero el encuentro fue reprogramado a último momento.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios