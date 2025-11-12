La China Suárez rompió el silencio y desmintió una supuesta pelea con Ángela Torres

En plena promoción de su nuevo proyecto, “la China” Suárez volvió a quedar envuelta en una polémica que la vincula indirectamente con Rusherking, su ex pareja.

Esta vez, el conflicto surgió luego de que Yanina Latorre afirmara en Sálvese Quien Pueda que la actriz habría puesto como condición no coincidir con Ángela Torres en una entrevista con Luzu TV, insinuando cierta tensión por su vínculo pasado con el cantante.

La China Suárez respondió desde X y negó rivalidad con Ángela Torres: “Otra mentira”

Lejos de ignorar la situación, la actriz decidió responder con claridad desde su cuenta de X (ex Twitter), donde dejó un mensaje breve pero lapidario: “Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming”.

La publicación rápidamente explotó entre sus seguidores, acumulando miles de interacciones y ubicándola una vez más entre las tendencias de la red social.

El supuesto conflicto entre ambas figuras tiene como punto de partida la relación que la China Suárez mantuvo con Rusherking, y la posterior cercanía del cantante con Ángela Torres.

Si bien nunca hubo declaraciones cruzadas entre las artistas, el fandom y ciertos programas de espectáculos mantuvieron viva la idea de una rivalidad.