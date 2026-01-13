La confesión de Graciela Alfano sobre Mauricio Macri: “Yo tuve un romance”

La reciente separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, tras 15 años de relación, sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo y la política, luego de que Graciela Alfano revelara que tuvo un “romance” con el exmandatario.

Mientras se hablaba de una crisis profunda que derivó en una decisión consensuada, comenzaron a circular rumores que vincularon al expresidente con Juana Viale, versión que la conductora desmintió con dureza.

Graciela Alfano no descartó volver con Mauricio Macri tras la separación del expresidente

La vedette dialogó con DDM y, al ser consultada por la ruptura, aseguró no estar al tanto de los detalles íntimos de la expareja, aunque se mostró comprensiva con el final del vínculo. Sin embargo, el tono de la entrevista cambió cuando Alfano reveló que Macri se había comunicado con ella de madrugada para invitarla a comer.

“Hoy a las cuatro de la mañana me escribió y quedamos en ir a comer”, contó, dejando atónitos a los presentes en el estudio.

Lejos de esquivar el tema, Graciela fue aún más directa y recordó el romance que tuvo con el exmandatario en el pasado: “Yo tuve un romance con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta”.

Consultada sobre la posibilidad de retomar un vínculo amoroso con Macri, Alfano no cerró ninguna puerta: “Es posible que suceda, somos personas grandes y solas. Si tenemos ganas, lo vamos a hacer”.