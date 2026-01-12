«Se pegan las moscas»: el feroz descargo de Juana Viale tras ser señalada como la «tercera» entre Macri y Awada

El drama Macri – Awada sumó un capítulo inesperado y explosivo. Tras la confirmación su separación, todos los cañones apuntaron hacia un solo nombre: Juana Viale. Ante la ola de rumores que la vinculaban sentimentalmente con el líder del PRO, la conductora de Almorzando con Juana decidió no callar más y lanzó un comunicado lapidario en sus redes.

«Lamento el daño que causan estas noticias falsas», disparó Juana, buscando desactivar una bomba que ya se había instalado en todos los portales del país.

Fiel a su estilo combativo con los medios de chimentos, Viale no anduvo con vueltas y apuntó contra quienes difundieron la versión de su supuesto romance con el expresidente. «Existen personas preparadas para informar y personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama», sentenció.

«Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan las moscas», lanzó, comparando a los que difunden rumores con insectos atraídos por su resplandor.

El agradecimiento de Juana Viale a su círculo íntimo

A pesar de mostrarse fuerte, Juana dejó entrever que la situación la afectó personalmente, especialmente por el daño que estas versiones causan en su entorno y en la familia de los involucrados.

«A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme», escribió para agradecer el apoyo de su círculo íntimo en este momento de alta exposición.

Mientras Juliana Awada transita su duelo en el silencio de la Patagonia y Macri cumple agenda en Europa, Juana Viale elige la confrontación directa para limpiar su nombre y despegarse de lo que calificó como una «operación» cargada de envidia.