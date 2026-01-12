«Silencio y cuidado»: el sentido pedido de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri

La confirmación oficial llegó y de la forma más íntima posible. Juliana Awada utilizó sus redes sociales para ponerle palabras al fin de su matrimonio con Mauricio Macri tras 15 años de amor. En medio de un clima de absoluta sensibilidad, la empresaria no solo ratificó la ruptura, sino que tomó una decisión drástica: se aleja de la vida pública por tiempo indeterminado.

«Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida», escribió Awada, confirmando lo que ya era un secreto a voces en los pasillos del poder.

El mensaje completo de Juliana Awada: tiempo, silencio y cuidado

Fiel a su estilo medido, pero con una carga emocional evidente, Juliana explicó por qué decidió hablar ahora. Instalada en la Patagonia, la empresaria busca despegarse del ruido mediático que genera el apellido Macri.

«Hay procesos íntimos que necesitan tiempo, silencio y cuidado», manifestó y agregó: «Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma», anunció, confirmando que sus redes sociales —donde tiene millones de seguidores— quedarán inactivas.

Agradeció a quienes la acompañaron desde 2010, cuando su vida cambió para siempre al casarse con el entonces Jefe de Gobierno porteño.

Vidas paralelas: Awada en la Patagonia, Macri en Europa

La distancia entre ambos ya no es solo sentimental, sino también geográfica. La separación los encuentra en polos opuestos:

Juliana en la Patagonia: la empresaria eligió el frío y la soledad de la cordillera para este proceso. Está acompañada por su hija Antonia y su círculo familiar más estrecho, lejos de los flashes de Buenos Aires.

Macri en el exterior: el expresidente aterrizó en Europa para cumplir con compromisos institucionales y de agenda internacional, marcando el inicio de su nueva vida como soltero.

A pesar del cese de la convivencia, el entorno de la pareja insiste en que la relación terminó en excelentes términos. El objetivo de este «retiro digital» de Awada es, justamente, proteger a su hija menor del impacto que genera la noticia en los medios de comunicación y las redes sociales.