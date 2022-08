La curiosa historia de Hanns Scharff, el amable interrogador nazi

Como todos los martes, el licenciado en Criminología y Ciencias Forenses Federico Bravo García trajo su columna para en «En eso estamos» de RN Radio (105.7 en Roca y 90.9 en Neuquén). En esta ocasión contó la historia de Hanns Scharff, interrogador alemán perteneciente a la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, se destacó por usar la persuasión en lugar del castigo para lograr la colaboración de pilotos aliados prisioneros en la Segunda Guerra Mundial.

Según los historiadores, Scharff fue el primero que sistematizó la amabilidad como método para obtener información, una técnica todavía vigente para interrogadores como el exagente del FBI Ali Soufan.

Hanns Scharff no quería pertenecer a las fuerzas y cuando se desató la guerra estaba en Alemania, así que tuvo que trabajar con eso. Era un soldado raso que no llegó a combatir. Después de algunas circunstancias, Hanns quedó como jefe de una sección y comenzó su historia con los interrogatorios.

Scharff vio las técnicas de interrogación más violentas y decidió ser distinto. Su método era el del trato con amabilidad y, de hecho, quedó de amigo con muchos de sus interrogados. Él priorizaba el buen trato, la buena atención médica y el bienestar. De hecho no se los aislaba. En el método que utilizaba, mucha de la información de inteligencia fue recabada sin que los propios prisioneros se dieran cuenta.

El interrogador les explicaba que si no colaboraban él no les iba a inflingir ningún castigo, pero no iba a poder evitar la intervención de la Gestapo.

