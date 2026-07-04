Shakira volvió a alentar a la Selección Argentina y su reacción al gol de Lionel Messi se hizo viral

La reconocida cantante colombiana Shakira volvió a decir presente en el Mundial 2026 y este viernes asistió al Hard Rock Stadium para presenciar el duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

La artista, una de las voces oficiales de esta Copa del Mundo, llegó al estadio acompañada por sus hijos, Milan y Sasha, tal como lo había hecho días atrás en el encuentro frente a Austria. Apenas apareció en las pantallas del estadio y en la transmisión oficial, sonrió para las cámaras y celebró con entusiasmo el primer gol convertido por Lionel Messi.

Shakira volvió a apoyar a la Selección Argentina

El partido comenzó a las 18 (hora local) y, como ocurrió en otros encuentros del Mundial, varias figuras del espectáculo dijeron presente en las tribunas. Sin embargo, una de las apariciones que más repercusión generó fue la de la cantante de «Hips Don’t Lie» y «Waka Waka», cuya imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Las cámaras la enfocaron poco después del inicio del encuentro, justo cuando Messi abrió el marcador con un remate cruzado que venció al arquero Vozinha, desatando la euforia de los hinchas argentinos y la sonrisa de la cantante colombiana.

Una presencia cada vez más habitual en el Mundial 2026

No es la primera vez que Shakira acompaña a la Scaloneta durante esta Copa del Mundo. El pasado 22 de junio también estuvo en el triunfo de Argentina frente a Austria, por la segunda fecha del Grupo J, donde fue una de las celebridades más fotografiadas de la jornada.

Su presencia no sorprende si se tiene en cuenta el estrecho vínculo que mantiene con el fútbol desde hace más de una década. La colombiana quedó asociada para siempre a los Mundiales gracias a «Waka Waka (This Time for Africa)», el himno oficial de Sudáfrica 2010, y luego volvió a conquistar a los fanáticos con «La La La (Brazil 2014)».

En esta edición del torneo, además, volvió a ocupar un lugar central al interpretar «Dai Dai», una de las canciones oficiales del Mundial 2026, que alcanzó el primer puesto del ranking global de Spotify, reafirmando una vez más su estrecha relación con la máxima cita del fútbol.