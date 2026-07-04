Franco Colapinto terminó 12° en la Sprint del Gran Premio de Silverstone

Colapinto no pudo mantener lo logrado en el inicio y tendrá revancha más tarde.

Franco Colapinto completó una muy buena carrera Sprint en el Gran Premio de Silverstone y terminó en la 11° posición. El ganador fue Kimi Antonelli (Mercedes), que se afianza como líder en la clasificación de pilotos.

El argentino salió en el 14° lugar, tuvo una largada increíble y saltó hasta la 9° posición. Pero rápidamente fue superado por Liam Lawson y Arvid Lindblad por el flojo rendimiento del monoplaza. Luego, en la vuelta 6, Isack Hadjar también lo superó y así terminó en la 12° colocación.

Lo que fue la largada de Franco Colapinto en la Sprint por favoor



De P14 a P9 😮‍💨🪄 pic.twitter.com/8GBkukxbkl — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) July 4, 2026

Su compañero Pierre Gasly culminó en el 11° lugar. La Sprint mostró el buen presente de Racing Bulls, que pelea por ser la mejor quinta escudería de la clasificación con Alpine. El equipo francés mostró poco rendimiento en pista y buscará mejorarlo en la carrera del domingo.

Tras la sesión, Franco describió sus sensaciones y reveló que el monoplaza mejoró en relación a la Qualy: «El auto se sentía como un mouse muy sensible y eso no me daba confianza, pero creo que estuvimos más firmes en carrera«.

Además, habló sobre la buena actuación de Racing Bulls, el rival directo de Alpine: «Ellos están en otra categoría, tienen mucho más grip que nosotros. Una locura. Así que trabajaremos para alcanzarlos», sentenció.

El próximo desafío de Colapinto será la clasificación para la carrera del domingo, prevista para este sábado a las 12 (hora Argentina). Allí, buscará meterse en Q2 y el objetivo será meterse entre los primeros 10 lugares de la parrilla.