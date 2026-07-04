El Gobierno busca centralizar la agenda legislativa: ordenó frenar proyectos sin aval del Ejecutivo

Karina Milei y Diego Santilli en el Congreso, el escenario clave donde la Jefatura de Gabinete unificada deberá negociar las leyes con los bloques aliados. (Foto: Clarín Fotografía)

El Gobierno resolvió endurecer el control sobre la actividad legislativa de su bloque en el Congreso y estableció que ningún proyecto de ley impulsado por legisladores oficialistas avance sin la aprobación previa del Poder Ejecutivo.

La decisión fue comunicada luego de una reunión de la mesa política encabezada por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La nueva directiva forma parte del proceso de reorganización política que atraviesa la administración nacional tras los recientes cambios en el Gabinete. El objetivo surge para tomar las decisiones estratégicas en la Casa Rosada y evitar que diputados y senadores promuevan iniciativas que no estén alineadas con las prioridades fijadas por el Ejecutivo.

Según el esquema definido por el oficialismo, toda propuesta deberá atravesar un doble filtro interno. En primer lugar, será evaluada dentro del bloque parlamentario y, posteriormente, necesitará la autorización del Poder Ejecutivo antes de ser presentada o impulsada en el Congreso.

La decisión busca ordenar el funcionamiento legislativo en un contexto en el que el Gobierno intenta fortalecer su capacidad de negociación con los bloques aliados y reducir la dispersión de iniciativas dentro de La Libertad Avanza. La intención oficial es que toda la agenda parlamentaria responda a una estrategia política única.

El Gobierno centralizará la agenda legislativa: la búsqueda de mejora y reestructuración de la Casa Rosada

La secretaria general viene encabezando reuniones con funcionarios y dirigentes para definir el rumbo legislativo de la gestión. El reordenamiento responde a la nueva distribución de poder dentro del Gobierno, donde Karina Milei asumió un rol más activo en la coordinación política y en la relación con el Congreso.

En la Casa Rosada consideran que la centralización de las decisiones permitirá evitar conflictos internos y fortalecer la posición del oficialismo frente a los debates que se desarrollarán durante el segundo semestre, cuando se espera el tratamiento de iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno.

La instrucción también apunta a mejorar la coordinación entre el Poder Ejecutivo y los presidentes de bloque, con el fin de que las propuestas legislativas se presenten únicamente cuando exista una evaluación previa sobre su viabilidad política y parlamentaria.

Con esta medida, el Gobierno busca consolidar un funcionamiento más vertical dentro del oficialismo y evitar que proyectos individuales alteren la estrategia diseñada desde la Casa Rosada. La prioridad será avanzar únicamente con aquellas iniciativas que cuenten con respaldo político y respondan a los objetivos fijados por el Ejecutivo.