Viviana Canosa sumó una nueva «enemiga»: enterate quién es

Viviana Canosa suma enemistades, aunque ella no les de cabida.-

A la conductora Viviana Canosa se la conoce por su polémico estilo, con el que le da su propia impronta a su programa en LN+. Por eso, no sorprendió que haya sumado una nueva enemistad que, en realidad, viene desde hace tiempo.

Sucede que la periodista Mariana Brey estuvo en el ciclo «Buena Tarde», el programa que conducen Lourdes Sánchez y Julieta Camaño por la pantalla de C5N, donde fue consultada por su vínculo con diversas figuras del medio y brindó picantes detalles del momento que la cruzó con su colega.

Brey señaló que cuando quisieron entrevistar a Canosa en el antiguo ciclo «Bien de Verano», que conducía entonces Ángel de Brito por Magazine, la conductora «no nos dejó hacerle preguntas, es raro para una periodista». «Después de eso, le pasaron un montón de desgracias… pero no tuvimos nada que ver» aclaró la panelista de Jorge Rial.

La periodista sumó que “ahora que entrevista a políticos está como en otro escalón, pero era medio ninguneadora, un estilo Laura Ubfal. No sé si le guste esta comparación” bromeó.

«En Bien de Verano pidió que Andrea Taboada y yo no estuviéramos para preguntarle” explicó y consideró que “son cosas que no está bueno que pase. No tienen que pasar más”, concluyó Brey.

Mariana Brey reconoció a Viviana Canosa por su tarea periodística

Sin embargo, y pese a las diferencias, Mariana Brey señaló que Viviana Canosa “a mí me gusta como personaje televisivo, la miro y la consumo, es magnética”.

En ese contexto, valoró la construcción del personaje que hace la periodista y destacó su trayectoria en los medios de comunicación.